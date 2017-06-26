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26 июня 2017, 23:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Сергей Бобровский номинирован на приз ESPN лучшему игроку НХЛ

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вошёл в число кандидатов на награду ESPN лучшему игроку НХЛ, сообщается на официальном сайте клуба. Церемония вручения ESPY — призов за выдающееся спортивное мастерство — пройдёт 12 июля.

Вратарь <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> Сергей <span class=error>Бобровский</span> вошёл в число кандидатов на награду <span class=error>ESPN</span> лучшему игроку <span class=error>НХЛ</span> сообщается на официальном сайте клуба. Увеличить
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Также на эту награду номинированы нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Бобровский по итогам сезона-2016/17 завоевал второй «Везина Трофи» в своей карьере — приз лучшему вратарю.

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