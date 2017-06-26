Сергей Бобровский номинирован на приз ESPN лучшему игроку НХЛ
Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вошёл в число кандидатов на награду ESPN лучшему игроку НХЛ, сообщается на официальном сайте клуба. Церемония вручения ESPY — призов за выдающееся спортивное мастерство — пройдёт 12 июля.
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Также на эту награду номинированы нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Бобровский по итогам сезона-2016/17 завоевал второй «Везина Трофи» в своей карьере — приз лучшему вратарю.
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