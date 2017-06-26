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26 июня 2017, 23:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Федун продолжит выступать за клуб НХЛ «Баффало» в течение двух сезонов

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Защитник Тэйлор Федун подписал новый двусторонний контракт на два года с «Баффало Сейбрз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Федун стал игроком «Баффало» в июле 2016 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провел за «Сейбрз» 27 матчей в регулярном чемпионате и отметился семью результативными передачами.

Ранее на протяжении карьеры Федун выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс».

Баффало Сэйбрз
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