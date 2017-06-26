Федун продолжит выступать за клуб НХЛ «Баффало» в течение двух сезонов

Федун стал игроком «Баффало» в июле 2016 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провел за «Сейбрз» 27 матчей в регулярном чемпионате и отметился семью результативными передачами.

Ранее на протяжении карьеры Федун выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс».