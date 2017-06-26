Федун продолжит выступать за клуб НХЛ «Баффало» в течение двух сезонов
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Защитник Тэйлор Федун подписал новый двусторонний контракт на два года с «Баффало Сейбрз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Федун стал игроком «Баффало» в июле 2016 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник провел за «Сейбрз» 27 матчей в регулярном чемпионате и отметился семью результативными передачами.
Ранее на протяжении карьеры Федун выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс».
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