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26 июня 2017, 22:17 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с защитником Заком Кэссианом

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал трехлетний контракт с защитником Заком Кэссианом, сообщается на официальном сайте команды.

Кэссиан стал игроком «Эдмонтона» в 2015 году. В минувшем сезоне игрок провел в регулярном чемпионате 79 матчей и набрал 24 (7+17) очка, в 13 играх плей-офф на счету Кэссиана три результативные передачи. По окончании сезона 26-летний хоккеист получил статус ограниченно свободного агента. Новый контракт защитника с «Эдмонтоном» рассчитан на три сезона.

Помимо «Ойлерз» Кэссиан выступал за «Баффало», «Монреаль» и «Ванкувер».

Эдмонтон Ойлерз
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