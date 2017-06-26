Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с защитником Заком Кэссианом

Кэссиан стал игроком «Эдмонтона» в 2015 году. В минувшем сезоне игрок провел в регулярном чемпионате 79 матчей и набрал 24 (7+17) очка, в 13 играх плей-офф на счету Кэссиана три результативные передачи. По окончании сезона 26-летний хоккеист получил статус ограниченно свободного агента. Новый контракт защитника с «Эдмонтоном» рассчитан на три сезона.

Помимо «Ойлерз» Кэссиан выступал за «Баффало», «Монреаль» и «Ванкувер».