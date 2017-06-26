Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с защитником Заком Кэссианом
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал трехлетний контракт с защитником Заком Кэссианом, сообщается на официальном сайте команды.
Кэссиан стал игроком «Эдмонтона» в 2015 году. В минувшем сезоне игрок провел в регулярном чемпионате 79 матчей и набрал 24 (7+17) очка, в 13 играх
Помимо «Ойлерз» Кэссиан выступал за «Баффало», «Монреаль» и «Ванкувер».
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