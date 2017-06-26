«Эдмонтон» сделал квалификационные предложения Драйзайтлю и Якимову

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Якимов ранее выступал в системе «нефтяников», а в сезоне-2015/16 вернулся в КХЛ. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей за «Нефтехимик», набрав 11 (3+8) очков.