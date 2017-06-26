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26 июня 2017, 22:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Эдмонтон» сделал квалификационные предложения Драйзайтлю и Якимову

«Эдмонтон Ойлерз» сделал квалификацикационные предложения четырём игрокам — нападающим Леону Драйзайтлю, Богдану Якимову, Джои Лаледжиа и защитнику Диллону Симпсону.

Эдмонтон <span class=error>Ойлерз</span> сделал квалификацикационные предложения четырём игрокам — нападающим <span class=error>Леону</span> Драйзайтлю Богдану <span class=error>Якимову</span> <span class=error>Джои</span> Лаледжиа и защитнику <span class=error>Диллону</span> <span class=error>Симпсону</span>. Увеличить
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Якимов ранее выступал в системе «нефтяников», а в сезоне-2015/16 вернулся в КХЛ. В прошедшем сезоне он провёл 50 матчей за «Нефтехимик», набрав 11 (3+8) очков.

Драйзайтль в 2016 году принял участие в Кубке мира в составе сборной Европы, в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 77 (29+48) очков в 82 матчах, в 13 играх плей-офф отметился 16 (6+10) баллами.

Эдмонтон Ойлерз
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