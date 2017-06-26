Радулов снова на перепутье

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ПРОБЛЕМЫ С «МОНРЕАЛЕМ»

НХЛ или КХЛ? «Монреаль», другой североамериканский клуб или кто-то из российских «олигархов»? В очередной раз Александр Радулов оказался на трансферном перепутье и превратился в одну из главных фигур межсезонья по обе стороны океана.

В рейтинге канадского спортивного телеканала TSN россиянин оказался на втором месте в списке лучших неограниченно свободных агентов, которые могут выйти на рынок 1 июля. А мог бы быть и на первом — защитник «Вашингтона» Кевин Шаттенкирк провел настолько противоречивый плей-офф, «приложив» немало усилий к вылету «Кэпс», что команды, претендующие на Кубок, сто раз подумают, прежде чем давать американцу солидный контракт.

Но почему же Радулов изначально оказался в ситуации, что за пять дней до открытия рынка он так и не продлился с «Монреалем», и по правилам НХЛ остальные клубы получили право вести с ним переговоры? Ведь роман форварда с «Канадиенс» казался идеальным: болельщиков он очаровал, получив прозвище «Маэстро», местная пресса была в восторге, в плей-офф Александр рвал и метал, поучаствовав в 7 из 11 голевых комбинаций. Ничто не предвещало «развода», но с каждым днем его вероятность все увеличивается. Что же случилось?

По последней информацию канадских инсайдеров, «Монреаль» предлагает Радулову контракт на 3−4 года с зарплатой в 5,5−6 миллионов долларов за сезон, а сам хоккеист хочет 6 лет и 7 миллионов. В чем логика обеих сторон?

ЛОГИКА «КАНАДИЕНС»

Любопытно, что «Монреаль», который в прошлом сезоне был самой русской командой НХЛ (Марков, Емелин, Нестеров, Радулов плюс молодые Сергачев и Щербак), может за одно межсезонье лишиться почти всех россиян сразу. Правда, в этом скорее есть элемент случайности, чем некой национальной стратегии. Да, Радулова продлевать за такие деньги/срок контракта не хотят, а Андрей Марков, который в НХЛ играл только за «Канадиенс», уже получает предложения от других клубов. Но Алексей Емелин действительно сдал в последние сезоны и логично отправился в «Вегас», Никита Нестеров не тянет на уровень защитника основы для победы в Кубке Стэнли, а сверхталантливого Михаила Сергачева обменяли на уже состоявшуюся звездочку Джонатана Друэна. В результате может остаться один Никита Щербак, который, конечно, большой талант, но в НХЛ пробиться ему пока трудновато.

5 июля Радулову исполняется 31 год. В последние годы НХЛ захлестнула волна абсолютно неадекватных многолетних контрактов нападающим за 30, которые неизбежно приходится выкупать, когда игрок начинается «стареть» и не может отработать свои 5−7 миллионов долларов.

В «Монреале» справедливо могут заметить, что подвиги Радулова в плей-офф — это только один раунд, а в регулярке Александр не попал даже в топ-70 лучших бомбардиров лиги. Лучший по очкам в «Канадиенс» — Макс Пачоретти, а из других клубов россиянина обогнали такие персонажи, как Бэйли, Нидеррайтер, Бозак или Юханссон. И этот фактор, несмотря на все эффектнейшие голы или передачи Радулова, прилично сбрасывает его стоимость в глазах генменеджера «Монреаля» Марка Бержевена.

ЛОГИКА РАДУЛОВА

Однако и сторона хоккеиста по своему права: не покидает ощущение, что Радулов нужен «Монреалю» больше, чем эта команда игроку. Год назад все боялись подписывать Александра, который находился в статусе экс-анфан террибль НХЛ, — «Канадиенс» рискнули, а россиянин в ответ согласился на максимально короткий срок контракта. За сезон Радулов доказал, что его склонность к скандалам на льду и вне его в прошлом, и на него можно положиться на более длительный срок.

Опять же, Александру скоро стукнет 31, и он хочет получить последний большой контракт в своей карьере. Очков в регулярке было маловато, но ни для кого не секрет, что при Мишеле Террьене (да и до него) в «Монреале» лидеры атаки не выбивали большие цифры — так, в ХХI веке только Алексей Ковалев и Саку Койву набирали больше 70 (всего-то) баллов.

Топовый голкипер (Кэри Прайс) — это прекрасно. Вкупе с элитным защитником (Ши Уэбер) — еще лучше. Но без реального геймчейнджера в линии нападении «Монреаль» так и останется вечным неудачником плей-офф, да еще и «Рейнджерс» с «Вашингтоном» вперед пропустит.

У «Канадиенс» нет огромных проблем с потолком зарплат: большинство лидеров подписаны (Уэбер, Питри, Друэн, Галлахер), Марков на серьезные деньги не претендует, плюс завершит карьеру через пару лет, Плеканец через сезон уже вряд ли потребует текущие шесть миллионов, остаются Прайс (6,5 миллионов до 2018 года) и Пачоретти (4,5 миллионов до 2019-го). Минус контракты российского и чешского ветеранов плюс условные пять миллионов в год на голкипера и капитана — нехитрый расчет показывает, что чисто математически «7 на 6» для Радулова вполне вписываются в платежную ведомость.

Риск? Безусловно. Но учитывая, что на рынке «Монреалю» заменить Радулова некем, он для канадского клуба необходим. Иначе — первый раунд может оказаться потолком для «Канадиенс» на многие годы.

ДРУГИЕ КЛУБЫ НХЛ

Если Радулов не додавит «Монреаль», то свой ценник он сможет выставить на рынке свободных агентов. Нет никаких сомнений, что найдется несколько команд, которые согласятся на условия — но вот будет ли среди них много претендентов на Кубок Стэнли или хотя бы на плей-офф?

Напрашиваются четыре перспективных варианта: «Торонто», «Сан-Хосе», «Даллас» и «Нэшвилл». Особенно любопытен последний — с финалистом Кубка Стэнли.

После того, как «Предаторз» пострадали от драфта расширения и отдали Джеймса Нила в «Вегас», сходство схемы их состава с «Монреалем» усилилось еще больше. Вратарь — отличный, защита — бомбовая (наверное, лучшая в лиге), а вот атака — тухловатая. Правда, после продления Арвидссона, Джохансена, ветерана Фишера и еще нескольких хоккеистов (у «Нэшвилла» пока 22 миллиона до потолка) денег на Радулова может и не хватить, но если постараться и во второй раз забыть про его прошлые грехи — может выйти кое-что чрезвычайно интересное. Ведь, как и «Монреалю», топ-форварда для того, чтобы не просто выходить в финал Кубка Стэнли, но и выигрывать его, «Хищникам» искать больше негде.

ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ

Но Радулов бы не был Радуловым, если бы мы не ждали от него сенсации. Возвращение в КХЛ — крайняя опция, но если он так и не получит достойного предложения от достойного энхаэловского клуба, то ничего нельзя исключать. Год назад Александр поехал в Канаду, так как исчерпал свою мотивацию в России, и ему был необходимый новый вызов. Сейчас, когда ему уже почти 31 (в третий раз напомним про это), а то, что он может быть звездой и в НХЛ, он уже доказал, наш форвард так или иначе задумывается о своем послеигровом будущем.

И тут предложения из КХЛ не могут не быть заманчивыми: по нашей информации, два российских клуба (причем среди них нет ЦСКА) пытаются найти деньги на Радулова, чтобы предложить ему трехлетний контракт со среднегодовой зарплатой в 8−10 миллионов долларов долларов.

Развязка истории, скорее всего, случится уже скоро — в конце этой недели, когда откроется рынок свободных агентов в НХЛ. По какой же дороге отправится Радулов?