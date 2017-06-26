Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30196686/
26 июня 2017, 19:16 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Чешский защитник Шустр подписал новый годичный контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй»

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Защитник сборной Чехии Андрей Шустр продлил на один год контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй», сообщается на официальном сайте команды.

Шустр стал игроком «Тампы» в 2013 году и с тех пор провел за команду 274 матча в регулярных чемпионатах и 46 в плей-офф. В прошлом сезоне чех сыграл 80 матчей, в которых набрал 14 (3 шайбы + 11 передач) очков.

Согласно условиям нового соглашения, 26-летний Шустр заработает за сезон-2017/18 1,95 миллиона долларов.

«Тампа» в прошлом сезоне не смогла пробиться в плей-офф.

Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Тампа» пригласила Сергачёва, Волкова и Липанова в свой тренировочный лагерь

«Тампа-Бэй Лайтнинг» пригласил в свой тренировочный лагерь трёх россиян — защитника Михаила Сергачёва и форвардов Александра Волкова и Алексея Липанова, сообщается на официальном сайте клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева