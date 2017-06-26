Чешский защитник Шустр подписал новый годичный контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй»

Шустр стал игроком «Тампы» в 2013 году и с тех пор провел за команду 274 матча в регулярных чемпионатах и 46 в плей-офф. В прошлом сезоне чех сыграл 80 матчей, в которых набрал 14 (3 шайбы + 11 передач) очков.

Согласно условиям нового соглашения, 26-летний Шустр заработает за сезон-2017/18 1,95 миллиона долларов.