Чешский защитник Шустр подписал новый годичный контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй»
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Защитник сборной Чехии Андрей Шустр продлил на один год контракт с клубом НХЛ «Тампа Бэй», сообщается на официальном сайте команды.
Шустр стал игроком «Тампы» в 2013 году и с тех пор провел за команду 274 матча в регулярных чемпионатах и 46 в
Согласно условиям нового соглашения, 26-летний Шустр заработает за сезон-2017/18 1,95 миллиона долларов.
«Тампа» в прошлом сезоне не смогла пробиться в
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