Драфт НХЛ повторил рекорд для молодых российских хоккеистов

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Впрочем, если считать игрока обороны Федора Гордеева, у которого два гражданства — канадское и российское, то цифра нынешнего драфта всего на одну позицию отстает от рекорда всех лет, сообщает Спортс.Ru. Мало того, в этот раз сразу три молодых вратаря из нашей страны были выбраны в Топ-100 нынешней церемонии, чего не случалось никогда.

Как уже сообщали Вести.Ru, самый высокий номер на драфте-2017 получил Клим Костин, которого забрал к себе «Сент-Луис Блюз». По количеству выбранных хоккеистов Россия заняла общее 5-е место, уступив Канаде (80 игроков), США (47), Швеции (27) и Финляндии (23).

Далее в этом списке с неожиданно большим отрывом расположилась Чехия (9 хоккеистов), еще ниже — Швейцария (3), Дания, Словакия (по 2), Белоруссия, Германия, Словения, Норвегия и Франция (по 1 игроку). Всего клубами НХЛ было выбрано 217 молодых хоккеистов.