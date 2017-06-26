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26 июня 2017, 14:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

В честь продления контракта Ивза соседи установили уток у дома игрока

Соседи форварда «Анахайм Дакс» Райана Ивза отметили продление контракта игрока с клубом.

Утром игрок увидел у себя во дворе пластиковых уток.

Общая сумма контракта 33-летнего хоккеиста составила $ 9,45 млн. Ивз получит $ 3,3 млн за первый год в составе «Анахайма», $ 3,15 млн — за следующий и $ 3 млн — за последний. В сезоне-2016/17 Ивз установил свой личный рекорд по очкам (51) и голам (32) в НХЛ в 79 играх за «Даллас Старз» и «Анахайм Дакс». Нападающий был приобретён «Анахаймом» в феврале 2017 года у «Далласа» — взамен «Старз» получили условный выбор во втором раунде на драфте юниоров — 2017, который был улучшен до выбора в первом раунде.

Анахайм Дакс
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