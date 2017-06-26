Максим Сушко и только. Белорусы и наши конкуренты на драфте НХЛ

Собственно, в этом нет ничего удивительного. В финальном рейтинге находились двое отечественных игроков: нападающий Максим Сушко из «Оуэн Саунд Аттак» (OHL) и Владислав Еременко из «Калгари Хитмен». Они располагались под 72-м и 95-м номерами соответственно. В результате же выбран оказался лишь первый из них — обычная практика для наших игроков, когда их фамилии озвучивают позже (а то и вовсе не озвучивают) ожидаемого.



Впрочем, в том, что Сушко все же будет среди задрафтованных, сомнений было немного. В так называемую категорию «С», куда относят хоккеистов, чьей наиболее вероятной судьбой является пятый-шестой раунд, он попал еще в октябре минувшего года. Иначе говоря, после юниорского чемпионата мира-2016, где белорусская сборная возвратилась в элиту, но до первенства-2017, на которое команда его отпустить не могла. Так или иначе, а никаких причин для большого падения в преддрафтовой табели у форварда не было, учитывая клубные достижения.



Кстати, в прошлогоднем финальном рейтинге находились даже трое белорусов: Степан Фальковский, Дмитрий Буйницкий и Егор Шарангович. Однако выбрал был из них только один. «Мы обошли конкурентов, задрафтовав его», — с некоторым удовлетворением подводил итоги той ярмарки директор скатутского департамента «Калгари» Тод Баттон. Тем не менее в состав «пламенных» Фальковский не пробился и был спущен в фарм даже не в последней волне сокращений. Ну, а совсем недавно отказался от прав на защитника.





Как видим, то, что три года кряду хотя бы один белорус оказывался выбран на драфте — уже успех. Столь длительной серии не было давненько.



Вряд ли верно связывать развитие хоккея в стране исключительно с числом игроков, которые попадают на драфт. Но маркер это все равно хороший, сигнализирующий о проблемах и удачах на детско-юношеском уровне. Здесь с главным тренером «Юности» Михаилом Захаровым необходимо согласиться. В связи с чем взглянем, насколько пользовались популярностью в последние годы исполнители из стран, которых мы привыкли причислять к нашему уровню.



Картина показывает, что Беларусь еще не совсем аутсайдер, если брать в качестве периода сравнения последнюю пятилетку. Впрочем, динамика такова, что те же швейцарцы, а равно и датчане уже улизнули вперед. При всех теперешних незадачах словаков пока крайне неверно нам равняться и с ними.