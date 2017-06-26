Эксперт: $ 14 млн в год для Макдэвида полностью разрушит «Эдмонтон»

«Обменом Эберле “Эдмонтон” постарался разгрузить свою платёжку. Многие говорят про 14 миллионов в год для Макдэвида. Коннор — отличный игрок, но это полностью разрушит “Эдмонтон”. НХЛ — не такая лига, где одному игроку можно платить 14 миллионов и при этом можно подобрать ему достойное окружение из других хоккеистов. При потолке зарплат в 75 млн долларов это невозможно.



Дело не только в Макдэвиде. Им нужно переподписывать ещё и Драйзайтля. И если они будут получать 22−25% от 75 млн долларов, то это катастрофа для “Ойлерз”. “Эдмонтону” надо избежать ловушки, в которую попал “Чикаго” с контрактами Тэйвза и Кейна», — отметил Кипреос.