Источник: Чемпион мира, финалист кубка Гагарина Бурмистров покинет «Аризону»

Об этом информирует AZ Sports. Хоккеист станет ограниченно свободным агентом. Клуб подписал двух центральных нападающих, играющих на позиции россиянина.



Хоккеист перешёл в команду из Аризоны по ходу минувшего сезона из «Виннипег Джетс» через драфт отказов. В составе «койотов» он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (5+9) очков. Всего в лиге на его счету 324 матча и 95 (35+60) очков.

Бурмистров провёл 131 матч в КХЛ за «Ак Барс» и набрал в них 70 очков. С казанской командой хоккеист дошёл до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где «барсы» уступили СКА. Бурмистров является чемпионом мира в составе сборной России.