От Буре до Панарина. 6 самых громких обменов россиян в НХЛ

1996. Алексей Жамнов: из «Финикса» — в «Чикаго»

Обмен Жамнова долгое время был на вершинах хит-парада громких сделок, с участием россиян, поскольку техничного центрфорварда «Виннипега» / «Финикса» обменяли на любимца всего Чикаго Джереми Рёника. Американец тогда провёл блестящий сезон-1995/96, и, находясь в статусе свободного агента, рассчитывал на повышение оклада, но легендарный владелец «Блэкхоукс» Билл Уиртц решил иначе. Уиртц не зря считался главным скрягой хоккейном мире, запрещавший даже телевизионные трансляции матчей с участием своего клуба. Рёнику, получавшему тогда смешные по нынешним временам деньги ($ 1,4 млн.), владелец отказал в повышении, отправив его в недавно переехавший на новое место «Финикс». Жамнову, прибывшему на место любимца болельщиков, пришлось непросто, потому что он был игрок совсем другого склада, а главное — тоже был без контракта. Тем не менее, в «Чикаго» Алексей провёл 8 неплохих сезонов, а с 2002 по 2004 даже был капитаном команды.

1999. Павел Буре: из «Ванкувера» — во «Флориду»

Буре защищал цвета «Кэнакс» на протяжении шести сезонов, и почти каждый год в хоккейном сообществе возникали слухи о скором обмене «русской ракеты». Россиянин сам был недоволен ходом дел в «Ванкувере», плюс к этому примешивались сложные взаимоотношения с руководством. «Он сказал, что руководство не поддерживало его. Кроме того, ему не нравился климат, потому что в Ванкувере есть эффект «рыбной чаши». Он назвал мне только эти причины. Думаю, что вряд ли кто-то будет прислушиваться к подобным аргументам, но он прибавил к ним отказ играть за «Ванкувер», — говорил позже генеральный менеджер Брайан Бурк.

Пробастовав до января, Павел добился сделки: из дождливого Ванкувера его обменяли в солнечную Флориду, причём в трейде участвовали сразу 7 хоккеистов. В двух из четырёх сезонов за «Пантерз» Буре был очень близок к отметке в 60 голов (58 и 59), но в плей-офф южане пробились только однажды и быстро вылетели в четырёх матчах.

2001. Алексей Яшин: из «Оттавы» — в «Айлендерс»

История Яшина грустна и поучительна. Несколько сезонов подряд он практически в одиночку тащил на себе безнадёжных в те годы «сенаторов», получая намного меньше, чем хоккеисты в других клубах, обладающие схожей статистикой. Если бы «бодаться» с клубом Яшин начал после того, как его контракт закончился,



никто бы ему слова не сказал, но Алексей решил не дожидаться рыночной «свободы», а начать давление на руководство при действующем договоре. Ни «Оттава», ни лига не могла согласиться с подобными требованиями, поскольку этот прецедент мог разрушить всю систему финансовых взаимоотношений в НХЛ. Забастовка и требование обмена ни к чему не привели, год Яшин провёл без хоккея — ему запрещали даже тренироваться с другими командами. После этого он был вынужден вернуться в стан «Сенаторз» и доиграть оставшийся сезон, но отношения с руководством, болельщиками и даже одноклубниками были безнадёжно испорчены. Имя Яшина среди фанатов на какое-то время даже стало нарицательным, обозначая жадину, не считающегося с договорённостями, которые он сам же и подписал.



После всех скандалов Яшин всё-таки сменил команду, оказавшись в «Айлендерс». За Алексея «островитяне» отдали нападающего Билла Макалта, первый раунд драфта (Джейсон Спецца) и защитника Здено Хару, который тогда ещё не воспринимался, как один из ведущих оборонцев лиги. В дальнейшем Хара выиграл «Норрис Трофи» и Кубок Стэнли в составе «Бостона», Спецца стал одним из лучших форвардов в истории «Оттавы», а Яшин подписал 10-летний контракт на $ 90 млн., который не принёс ему счастья. Многочисленные травмы заметно снизили игровой потенциал Алексея, и последние 4 сезона контракта были выкуплены.

2010. Илья Ковальчук: из «Атланты» — в «Нью-Джерси»

Ковальчук отыграл в «Трэшерз» 7 сезонов, но от статуса аутсайдера команда избавиться так и не смогла, лишь один раз пробившись в плей-офф. Илья принял решение менять команду, не стал подписывать новый крупный контракт с «Атлантой», а среди претендентов на россиянина быстро обозначился с десяток клубов. «Лос-Анджелес», «Айлендерс» и «Бостон» считались фаворитами, но торги выиграли «дьяволы», отдав за Илью нападающего Никласа Бергфорса, не заигравшего, в итоге, «проспекта» Патриса Кормье, защитника Джонни Одуйю, а также 1 и 2 раунды драфта.

При всей условности оценок, пока что сальдо не в пользу «Нью-Джерси», поскольку Ковальчук не смог привести команду к Кубку Стэнли, а контрактные дела с Ильей принесли «дьяволам» море проблем. Первоначальный контракт Ковальчука лига отклонила за попытку шулерства и наложила на «Дэвилз» штраф ($ 250 тыс. еджегодно учитываются в платёжке «дьяволов» до сих пор). А спустя три сезона Ковальчук подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и отправился в СКА завоёвывать Кубок Гагарина. «Отбить» некоторые затраты «Нью-Джерси» может нынешним летом, если возвращение Ковальчука за океан состоится.

2012. Сергей Бобровский: из «Филадельфии» — в «Коламбус»

Российский вратарский дуэт в составе «Флайерз» болельщики «оранжевых» наверняка вспоминают до сих пор. В команде одновременно оказались Сергей Бобровский и Илья Брызгалов, и руководство клуба сделало выбор в пользу более звёздного и известного Ильи, отправив Бобровского в скромный «Коламбус» за достаточно небольшую компенсацию — один второй и два четвёртых раунда драфта. Брызгалов, подписавший 9-летний контракт на $ 51 млн. как следует заиграть в «Филадельфии» не сумел, и через два года его договор был выкуплен, а Бобровский накопил вратарский «жирок» и стал одним из лучших голкиперов лиги. Вторая выигранная «Везина» окончательно закрепила за Бобровским звёздный статус, а что касается «лётчиков», то стабильного крепкого вратаря у них нет до сих пор.

2017. Артемий Панарин: из «Чикаго» — в «Коламбус»

Про обмен Панарина — Саада было сказано уже много, и пока сделка, которую провернули Стэн Боумэн и Ярмо Кекалайнен выглядит достаточно неплохой для обоих клубов. Предстоящий сезон должен стать очень интересным с точки зрения мотивации Артемия в новом клубе, а работа с таким ярким специалистом, как Джон Торторелла, может подкинуть для болельщиков новых сюжетов и интересных деталей.