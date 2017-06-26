От Буре до Панарина. 6 самых громких обменов россиян в НХЛ
Панарин — в «Коламбусе», Павел Буре — во «Флориде», Алексей Жамнов — в «Чикаго». Вспоминаем самые «бомбовые» обмены россиян в НХЛ.
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1996. Алексей Жамнов: из «Финикса» — в «Чикаго»
Обмен Жамнова долгое время был на вершинах
1999. Павел Буре: из «Ванкувера» — во «Флориду»
Буре защищал цвета «Кэнакс» на протяжении шести сезонов, и почти каждый год в хоккейном сообществе возникали слухи о скором обмене «русской ракеты». Россиянин сам был недоволен ходом дел в «Ванкувере», плюс к этому примешивались сложные взаимоотношения с руководством. «Он сказал, что руководство не поддерживало его. Кроме того, ему не нравился климат, потому что в Ванкувере есть эффект «рыбной чаши». Он назвал мне только эти причины. Думаю, что вряд ли
Пробастовав до января, Павел добился сделки: из дождливого Ванкувера его обменяли в солнечную Флориду, причём в трейде участвовали сразу 7 хоккеистов. В двух из четырёх сезонов за «Пантерз» Буре был очень близок к отметке в 60 голов (58 и 59), но в
2001. Алексей Яшин: из «Оттавы» — в «Айлендерс»
История Яшина грустна и поучительна. Несколько сезонов подряд он практически в одиночку тащил на себе безнадёжных в те годы «сенаторов», получая намного меньше, чем хоккеисты в других клубах, обладающие схожей статистикой. Если бы «бодаться» с клубом Яшин начал после того, как его контракт закончился,
никто бы ему слова не сказал, но Алексей решил не дожидаться рыночной «свободы», а начать давление на руководство при действующем договоре. Ни «Оттава», ни лига не могла согласиться с подобными требованиями, поскольку этот прецедент мог разрушить всю систему финансовых взаимоотношений в НХЛ. Забастовка и требование обмена ни к чему не привели, год Яшин провёл без хоккея — ему запрещали даже тренироваться с другими командами. После этого он был вынужден вернуться в стан «Сенаторз» и доиграть оставшийся сезон, но отношения с руководством, болельщиками и даже одноклубниками были безнадёжно испорчены. Имя Яшина среди фанатов на
После всех скандалов Яшин
2010. Илья Ковальчук: из «Атланты» — в «Нью-Джерси»
Ковальчук отыграл в «Трэшерз» 7 сезонов, но от статуса аутсайдера команда избавиться так и не смогла, лишь один раз пробившись в
При всей условности оценок, пока что сальдо не в пользу «Нью-Джерси», поскольку Ковальчук не смог привести команду к Кубку Стэнли, а контрактные дела с Ильей принесли «дьяволам» море проблем. Первоначальный контракт Ковальчука лига отклонила за попытку шулерства и наложила на «Дэвилз» штраф ($ 250 тыс. еджегодно учитываются в платёжке «дьяволов» до сих пор). А спустя три сезона Ковальчук подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и отправился в СКА завоёвывать Кубок Гагарина. «Отбить» некоторые затраты «Нью-Джерси» может нынешним летом, если возвращение Ковальчука за океан состоится.
2012. Сергей Бобровский: из «Филадельфии» — в «Коламбус»
Российский вратарский дуэт в составе «Флайерз» болельщики «оранжевых» наверняка вспоминают до сих пор. В команде одновременно оказались Сергей Бобровский и Илья Брызгалов, и руководство клуба сделало выбор в пользу более звёздного и известного Ильи, отправив Бобровского в скромный «Коламбус» за достаточно небольшую компенсацию — один второй и два четвёртых раунда драфта. Брызгалов, подписавший 9-летний контракт на $ 51 млн. как следует заиграть в «Филадельфии» не сумел, и через два года его договор был выкуплен, а Бобровский накопил вратарский «жирок» и стал одним из лучших голкиперов лиги. Вторая выигранная «Везина» окончательно закрепила за Бобровским звёздный статус, а что касается «лётчиков», то стабильного крепкого вратаря у них нет до сих пор.
2017. Артемий Панарин: из «Чикаго» — в «Коламбус»
Про обмен Панарина — Саада было сказано уже много, и пока сделка, которую провернули Стэн Боумэн и Ярмо Кекалайнен выглядит достаточно неплохой для обоих клубов. Предстоящий сезон должен стать очень интересным с точки зрения мотивации Артемия в новом клубе, а работа с таким ярким специалистом, как Джон Торторелла, может подкинуть для болельщиков новых сюжетов и интересных деталей.
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