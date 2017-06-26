Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30189849/
26 июня 2017, 10:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Журналист: «Чикаго» не мог себе позволить подписать Панарина на много лет

Эксперт SportsnetНик Кипреос порассуждал на тему обмена российского нападающего, обладателя кубка Гагарина и приза лучшему новичку НХЛ Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс».

Эксперт SportsnetНик <span class=error>Кипреос</span> порассуждал на тему обмена российского нападающего обладателя кубка <span class=error>Гагарина</span> и приза лучшему новичку <span class=error>НХЛ</span> Артемия <span class=error>Панарина</span> из Чикаго Блэкхоукс в <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Журналист связал этот обмен с подписанием лидеров команды.

«Панарин — хороший хоккеист, его «Чикаго не мог себе позволить подписать на много лет. Поэтому он должен был уйти либо сейчас, либо через год. «Чикаго» в настоящее время расплачивается за слишком дорогие контракты Кейна и Тэйвза. Они получили слишком много», — отметил Кипреос.

Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Тампа» пригласила Сергачёва, Волкова и Липанова в свой тренировочный лагерь

«Тампа-Бэй Лайтнинг» пригласил в свой тренировочный лагерь трёх россиян — защитника Михаила Сергачёва и форвардов Александра Волкова и Алексея Липанова, сообщается на официальном сайте клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?