Журналист: «Чикаго» не мог себе позволить подписать Панарина на много лет

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Журналист связал этот обмен с подписанием лидеров команды.



«Панарин — хороший хоккеист, его «Чикаго не мог себе позволить подписать на много лет. Поэтому он должен был уйти либо сейчас, либо через год. «Чикаго» в настоящее время расплачивается за слишком дорогие контракты Кейна и Тэйвза. Они получили слишком много», — отметил Кипреос.