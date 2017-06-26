«Тампа» пригласила Сергачёва, Волкова и Липанова в свой тренировочный лагерь

Лагерь новичков начнёт свою работу 27 июня и продлится до 1 июля.

19-летний Сергачёв в минувшем сезоне выступал за «Монреаль Канадиенс» и провёл 4 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В середине июня «Тампа» получила от «Канадиенс» россиянина и условный выбор во втором раунде драфта-2018, отдав взамен нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта-2018.

Волков и Липанов были выбраны «Лайтнинг» на драфте-2017 во втором и третьем раунде соответственно. В прошедшем сезоне 19-летний Волков сыграл 23 матча в ВХЛ за «СКА-Нева», где отметился шестью (4+2) результативными баллами, и набрал 11 (6+5) очков в 16 матчах МХЛ. 17-летний Липанов в прошлом сезоне набрал 3 очка в 11 матчах в МХЛ за ХК МВД и 9 (3+6) очков в 28 матчах за «Динамо» Балашиха в ВХЛ.