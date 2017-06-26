Две лиги, одна игра

Иван Лебедев, Вашингтон — Москва.

Завершившийся в Северной Америке хоккейный сезон был, пожалуй, самым интересным за последние годы. Вопреки всем прогнозам обладателем Кубка Стэнли — главного трофея НХЛ — второй год подряд стала команда «Питсбург Пингвинс», за которую выступает российский форвард Евгений Малкин. В финальной серии она взяла верх над «Нэшвилл Предаторс» с общим счетом 4:2, а ее капитан Сидни Кросби вновь был признан самым ценным игроком плей-офф. В то же время опять без наград остался клуб «Вашингтон Кэпиталс» во главе с самым ярким российским хоккеистом последних лет Александром Овечкиным, который теперь рискует уже никогда не выиграть Кубок Стэнли.

Чуть раньше в России закончился чемпионат Континентальной хоккейной лиги и розыгрыш Кубка Гагарина, а затем на ледовых аренах Кельна и Парижа прошел чемпионат мира, где наша сборная заняла лишь 3-е место. В конце мая руководство КХЛ приняло решение провести в лиге реформы, исключив из нее, в частности, на следующий сезон новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак». Изменения, по замыслам авторов, должны повысить популярность хоккея «на пространстве КХЛ», увеличить прибыль и привлечь в лигу новые иностранные клубы. Однако появиться там они могут за счет самых слабых российских команд, которым в перспективе также будет указано на дверь, что едва ли обрадует их болельщиков.

Одновременно ряд ведущих российских игроков КХЛ сообщили, что уезжают в США и Канаду, даже несмотря на перспективу остаться за бортом национальной сборной во время зимней Олимпиады-2018. Еще весной комиссар НХЛ Гэри Беттмен объявил, что хоккеисты, выступающие в Северной Америке, не поедут в южнокорейский Пхенчхан. Многие игроки НХЛ были недовольны этим решением, а Овечкин поначалу даже заявил, что отправится на Олимпийские игры, чего бы это ему ни стоило. Сейчас он говорит осторожнее, понимая, что даже индивидуальные договоренности с хозяевами клубов могут оказаться недостаточными, чтобы поучаствовать в Олимпиаде.

Цитата Ближайшие сезоны станут определяющими как для НХЛ, так и для КХЛ, которая стремится перенимать опыт более сильной заокеанской лиги и конкурировать с ней в борьбе за звезд.

Сама НХЛ — в отличие от КХЛ — будет расширяться: в новом сезоне в ней появится клуб «Голден Найтс» из Лас-Вегаса — города не хоккейного, зато с большими деньгами. До сих пор там играли в другие игры, в основном рулетку и блек-джек. Концертно-спортивный комплекс «Ти-Мобл арена», где будут сражаться «Золотые рыцари», расположен в «игорной столице США» на той же улице, что и крупнейшие отели и казино. Владельцы «Найтс» во главе с миллионером Уильямом Фоли рассчитывают, что пустых мест на трибунах не останется.

Все это заставляет предположить, что ближайшие пару сезонов станут определяющими как для НХЛ, так и для КХЛ, которая явно стремится перенимать положительные черты у более сильной заокеанской лиги и пытается конкурировать с ней в борьбе за звезд. Разработка новой стратегии до 2023-го, введение потолка зарплат и сокращение зависимости клубов от госфинансирования — все это говорит о стремлении руководства КХЛ обеспечить нормальное развитие. Президент лиги Дмитрий Чернышенко хочет сделать так, чтобы профессиональный спорт не был «ярмаркой тщеславия».

Невезучий «Вашингтон»

На пути к Кубку Стэнли «Питсбург» обыграл не только «Хищников из Нэшвилла», но и «Колумбус Блю Джекетс» с российским вратарем Сергеем Бобровским, «Вашингтон Кэпиталс» во главе с Александром Овечкиным и «Оттава Сенаторс» — эта команда явно прыгнула выше головы и ко всеобщему удивлению добралась до финала Восточной конференции.

В общем, составители прогнозов в этом сезоне были посрамлены не меньше, чем организаторы опросов накануне прошлогодних президентских выборов в США. Перед началом плей-офф все в один голос прочили победу либо «Вашингтону», либо «Чикаго Блэкхокс», где играют российские форварды Артемий Панарин и Артем Анисимов. Но «Черные ястребы» уже в первом раунде с разгромным счетом 0:4 уступили «Хищникам» из Нэшвилла, которые по итогам регулярного чемпионата заняли 8-е место в Западной конференции, а столичный клуб дошел до второго круга, где был остановлен «Питсбургом».

«Вашингтон» лишь однажды — в 1998-м — выходил в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Детройту», и с тех пор его преследует какой-то злой рок. В этом сезоне команда показала великолепную игру, заняла 1-е место в регулярном чемпионате, считалась фаворитом в борьбе за главный трофей НХЛ, но вновь не добралась до финала. А этим летом ее покинут несколько ключевых игроков, ставших свободными агентами, и вести борьбу на том же уровне будет непросто.

«Кэпиталс» ожидает обновление, и эксперты с болельщиками задаются вопросом: не грозит ли Овечкину обмен в другой клуб? Лидеру вашингтонцев, ставшему лицом своей команды и символом лиги, в сентябре исполнится 32 года, и шансов подержать в руках Кубок Стэнли у него все меньше. Это, наверное, единственный приз НХЛ, которого до сих пор нет у хоккеиста, который забрасывает свыше 50 шайб в течение 7 сезонов и трижды получал «Харт Мемориал трофи» — награду самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата.

В январе Овечкин набрал и тысячное очко по формуле «гол плюс пас», в истории НХЛ это удалось 84 игрокам, из них лишь три россиянина: Сергей Федоров, Александр Могильный и Алексей Ковалев. Теперь Овечкин, которого сам великий Уэйн Гретцки называет «феноменальным игроком», рискует пополнить когорту звезд, так и не прикоснувшихся к заветному трофею (Павел Буре, Марсель Дион, Майк Гартнер, Брэд Парк, Жильбер Перро). В минувшем сезоне Овечкин забросил 33 шайбы и сделал 36 голевых передач (показатель Кросби: 44 плюс 45), но все равно не избежал упреков, в том числе со стороны главного менеджера «Кэпиталс» Брайана Маклеллана. «Думаю, что в этом году у него был спад», — сказал он о капитане своей команды.

Овечкина и впрямь критиковали больше обычного. Говорили, что при росте 190 см и весе 108 кг он стал медленнее и потерял феерическую непредсказуемость, которая вызывала страх у соперника и восхищение зрителей. «Игра становится быстрее, и ему необходимо тренироваться по-другому, уделяя больше внимания скоростным, а не силовым упражнениям, — считает Маклеллан.— Надо внести коррективы, чтобы не выпадать из игры». Скорость была одним из немногих компонентов, в которых «Кэпиталс» уступали «Пингвинс» в двух последних сезонах.

Вот только расставаться с Овечкиным ни хозяева, ни тренерский штаб «Кэпиталс» не собираются. «Это не имеет смысла с организационной точки зрения», — заявил Маклеллан. И дело не только в его зарплате, составляющей 9,5 млн долларов в год, что неподъемно для многих клубов. Он по-прежнему капитан и лучший игрок «Вашингтона», лидер на площадке и в раздевалке, а его команда и в следующем сезоне будет бороться за Кубок Стэнли, какие бы изменения ее ни ждали.

Бизнес, как обычно

Контракт Овечкина, заключенный на период 2008—2021 годов, составляет 124 млн долларов и считается самым большим в НХЛ. За ним следуют защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер (110 млн на 2012−2026 годы) и Сидни Кросби (104,4 млн на 2013−2025 годы). На четвертом месте в этом списке еще пару лет назад был Илья Ковальчук, заключивший в 2010-м соглашение с «Нью-Джерси Девилс» на 100 млн долларов до 2025-го, но через четыре неполных сезона перебравшийся в СКА (СПб), а теперь вновь изучающий возможность возвращения в Северную Америку. В первой десятке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ и Малкин, подписавший в 2014-м контракт с «Питсбургом» на 76 млн долларов до 2022 года.

Кстати, 15−20 лет назад годовая зарплата лучших хоккеистов НХЛ, включая тех же Сергея Федорова и Павла Буре, была побольше, чем у нынешних звезд. Но непомерный рост контрактов во второй половине 1990-х привел к конфликту между руководством лиги и Ассоциацией (профсоюзом) игроков, что вызвало отмену сезона 2004−2005. После долгих переговоров было подписано коллективное соглашение, установившее потолок зарплат на уровне 39 млн долларов. С тех пор планка постепенно повышалась и по новому соглашению от 2012 года находится сейчас на отметке 73 млн долларов. Переговоры между руководством НХЛ и профсоюзом хоккеистов пять лет назад застопорились из-за проблемы дележа доходов и вновь привели к срыву сезона, сократив календарь игр наполовину. Не исключено, что в 2022-м, когда истечет срок нынешнего документа, все повторится.

Как бы то ни было, но за последние 10 лет (в том числе за счет сокращения зарплат хоккеистов, в среднем они сейчас составляют 2,4 млн долларов в год) удалось повысить доходы и клубов, и НХЛ в целом. Чистая прибыль лиги, где выступают 30 команд (23 из США и 7 из Канады), выросла почти вдвое, составив в сезоне 2015−2016 годов 4,1 млрд долларов. По прогнозам, в следующем сезоне показатель может достичь 4,5 млрд долларов. При этом стоимость одного клуба возросла в среднем с 148 млн в 2000-м до 517 млн в 2016-м. По уровню доходов НХЛ остается на 4-м месте среди профессиональных спортивных лиг Северной Америки — после американского футбола, бейсбола и баскетбола.

Заполняемость хоккейных стадионов в крупнейших городах США и Канады (Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте, Монреале, Торонто, Бостоне, Филадельфии) — 100 процентов. В конце этого списка спортивные арены, где играют «Аризона Койотс» и «Каролина Харрикейнс», с показателями посещаемости 77 и 63 процента, которым позавидуют многие команды КХЛ. По мнению комиссара НХЛ Гэри Беттмена, этому способствовали и изменения в правилах, сделавшие игру более зрелищной. Руководство лиги не побоялось нововведений, многие из которых, в том числе игра «три на три» в овертайме, сразу же понравились болельщикам.

«Заложена прочная основа для дальнейшего развития», — утверждает Беттмен. Кстати, его решение не отпускать игроков НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхан тоже продиктовано коммерческими интересами. Как говорится, ничего личного, только бизнес. «Клубы против приостановки чемпионата. Мы тогда исчезнем (с телеэкранов и из интернета) почти на три недели», — поясняет комиссар НХЛ, в которой представлены игроки из 20 стран.

Лига делала в своем чемпионате перерыв на зимнюю Олимпиаду с 1998-го, и с тех пор в Играх приняли участие более 700 хоккеистов НХЛ. Без них следующий олимпийский хоккейный турнир, увы, будет второсортным, а возможность увидеть сразу всех сильнейших появится лишь на Кубке мира в Канаде. Организаторы такого турнира в 2016-м в Торонто остались довольны его необычным форматом с участием энхаэловской молодежи и сборной Европы, и он наверняка будет повторен. Недостаток лишь в том, что он проходит перед стартом сезона, когда мало кто из спортсменов набрал оптимальную форму.

НХЛ не собирается замыкаться в себе, хотя как любой крупный бизнес ставит свои коммерческие интересы на первое место. Помимо Кубка мира в числе обсуждаемых проектов — повторение товарищеских матчей между клубами НХЛ и КХЛ, а также организация выставочных матчей сборных, составленных из североамериканцев и европейцев, играющих за клубы США и Канады. Провести их планируется в крупных европейских городах, например в Лондоне или Берлине.

Неудержимые

Похоже, перспектива остаться без Олимпиады не пугает игроков сборной РФ Вадима Шипачева и Виктора Антипина, которые вместе с рядом хоккеистов КХЛ решили на следующий сезон перебраться за океан. Вернуться туда планирует и 34-летний Илья Ковальчук, возможно, вдохновленный успешной игрой в конце нынешнего сезона за «Монреаль» другого российского ветерана, Александра Радулова.

Остановить отъезд наших хоккеистов в Северную Америку «вряд ли получится», считает глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ олимпийский чемпион Андрей Коваленко. «НХЛ — лучшая хоккейная лига мира, все стремятся туда», — напоминает специалист, несколько лет отыгравший в США и Канаде. По его словам, «за океан уезжают и потому, что там есть конкретные гарантии: проживания, быта, контрактов, а в России каждый год правила игры меняются, и непонятно, что будет в новом сезоне».

Руководство КХЛ обещает, что теперь регламент турнира меняться не будет — для этого и разрабатывалась новая концепция развития лиги на 7 лет, предусматривающая, в частности, постепенное снижение потолка зарплат с 900 до 600 млн рублей, рост доходов и уменьшение зависимости от госфинансирования. Иными словами, КХЛ должна устойчиво приносить прибыль организаторам соревнований и клубам. Правда, не совсем понятно, как эта задача согласуется со следующим признанием президента КХЛ Дмитрия Чернышенко: «Мы — коммерческая лига, тем не менее прекрасно понимаем, что во главе угла у нас — успехи сборной». Едва ли эту точку зрения разделят команды из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Словакии, Финляндии и Китая, также выступающие в КХЛ.

Пока же около половины из 27 клубов, которые будут участвовать в 10-м сезоне КХЛ, имеют финансовые проблемы, а их общая задолженность превышает 1 млрд рублей. Вопиющая ситуация сложилась вокруг одной из старейших команд — московского «Динамо». Ее прежний учредитель фактически признал себя банкротом, а новый не желает брать обязательства по зарплате за три месяца, но предлагает хоккеистам перезаключить с ним контракты. Руководство лиги участвовать в урегулировании конфликта отказывается, а профсоюз не может ничего сделать, поскольку пару лет назад большинство динамовцев вышло из его рядов.

Еще одна острая проблема КХЛ — снижение конкуренции, а соответственно — интереса к матчам. В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина петербургский СКА был на голову выше соперников, выиграв финальную серию у магнитогорского «Металлурга» 4:0. Не исключено, что в новом сезоне вызов клубу, который спонсируется «Газпромом», сможет бросить разве только московский ЦСКА, пользующийся поддержкой «Роснефти». Поможет ли новая концепция развития КХЛ создать более или менее равные условия для всех клубов, станет ясно лишь через несколько сезонов.

Тем временем в Сочи в августе готовится стартовать международный турнир с участием сборных России и Канады, а также петербургского СКА, магнитогорского «Металлурга», китайского «Куньлуня» и хозяев льда — «Сочи». В каком составе на него приедут канадцы, неясно, но не исключено, что будут и звезды первой величины.

В 1972-м во время той легендарной суперсерии СССР — Канада прославленный спортивный комментатор Николай Озеров, наблюдая за дракой, затеянной канадцами на площадке, сгоряча рубанул в прямом эфире: «Такой хоккей нам не нужен!» Рассказывают, что в Спорткомитете его сразу же поправили: «Пожалуйста, Николай Николаевич, не говорите так больше. Нам такой хоккей нужен». Даже советские чиновники понимали, что двум хоккейным школам необходимо встречаться как можно чаще. Ну, а уж рядовые болельщики в этом никогда не сомневались….