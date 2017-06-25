Источник: «Коламбус» проявляет интерес к Ковальчуку
Североамериканский журналист Аарон Порцлайн рассказал, что интерес к российскому нападающему Илье Ковальчуку проявляет клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».
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По имеющейся информации, «мундиры» не считают Ковальчука своей первостепенной целью на рынке, но рассматривают его кандидатуру как возможность усиления атаки. Напомним, права на Ковальчука в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», и другим клубам придётся выменивать Ковальчука у «дьяволов».
У российского игрока завершается контракт с хоккейным клубом СКА.
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