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25 июня 2017, 23:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: «Коламбус» проявляет интерес к Ковальчуку

Североамериканский журналист Аарон Порцлайн рассказал, что интерес к российскому нападающему Илье Ковальчуку проявляет клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Североамериканский журналист <span class=error>Аарон</span> Порцлайн рассказал что интерес к российскому нападающему Илье Ковальчуку проявляет клуб <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span>. Увеличить
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По имеющейся информации, «мундиры» не считают Ковальчука своей первостепенной целью на рынке, но рассматривают его кандидатуру как возможность усиления атаки. Напомним, права на Ковальчука в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», и другим клубам придётся выменивать Ковальчука у «дьяволов».

У российского игрока завершается контракт с хоккейным клубом СКА.

Коламбус Блю Джэкетс
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