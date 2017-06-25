«Отвисла челюсть». Сделка с Панариным была по просьбе Кейна и Тэйвза
Довольный Стэн Боумэн, притворно шокированный Тэйвз и радостные журналисты в Огайо — такой была реакция за океаном на обмен Панарина.
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Капитан в притворном шоке
Обмены, которые провернул генеральный менеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн перед драфтом юниоров, удивили не только болельщиков и экспертов. В недоумении остался даже капитан «чёрных ястребов» Джонатан Тэйвз, который не постеснялся публично об этом сказать.
«Конечно, обмены — это часть нашей жизни, часть хоккея, где все игроки меняют команды. Честно говоря, прошло слишком мало времени, сложно осмыслить произошедшее. Я просто хочу пожелать парням всего самого лучшего. Меня эти несколько дней просто шокировали. Конечно, я рад, что снова смогу сыграть со своим старым партнёром Брэндоном Саадом, с которым мы дружили, вместе выигрывали Кубок Стэнли. Этот человек быстро впишется в наш коллектив. Очень жаль, что не сыграет в следующем сезоне Мариан Госса, этот парень не стареет — все видели, как много он может сделать для команды. В целом я надеюсь, что эти изменения позволят нам стать лучше. Я верю Стэну Боумэну, который чувствовал, что перемены нужны. Он чувствует пульс, а всем нам надо действовать лучше, чтобы вернуть команду в ту форму, которая позволяла претендовать на Кубок Стэнли. В конечном итоге это должно пойти нам на пользу, но очень трудно видеть, как твои друзья уходят в другие команды», — такими словами охарактеризовал Тэйвз обмен Панарина и Яльмарссона.
Как выяснилось потом, обмен Саад — Панарин был спровоцирован самими лидерами «Чикаго»: Тэйвз и Кейн сами попросили Стэна Боумэна провернуть сделку. Речь не идёт о желании хоккеистов «Блэкхоукс» избавиться от Панарина, целью игроков «Чикаго» было возвращение в команду Брэндона Саада, за которого «Коламбус» запросил адекватную компенсацию.
«Боумэн нажал на курок и сделал пару
«Сделка, от которой отваливается челюсть»
«Многие болельщики “Блэкхоукс” присели, когда услышали об обмене Панарина в “Коламбус”. От подобных обменов просто отваливается челюсть, и не в последнюю очередь
«Приобретённые “Чикаго” Саад и Мёрфи будут на контракте 4 и 5 сезонов соответственно. Вероятно, у руководства “Блэкхоукс” было ощущение, что Панарина и Яльмарссона они могут потерять через два года, когда те должны были стать свободными агентами», — добавил аналитик TSN Боб Маккензи.
4 причины обмена Панарина
«Есть четыре главные причины, по которым «Чикаго» решил обменять Панарина. Первая заключается в том, что этот ход поможет «чёрным ястребам» не пострадать от потерь в течение двух последующих лет. Панарину потребовалось бы увеличивать контракт в 2019 году, а Саад подписан до 2021 года, что даёт более широкое пространство для манёвра и безопасность для команды. Причина вторая — тот факт, что Саад действует более универсально, это «двусторонний» игрок. «Чикаго» требовалось ответить на поражение от «Нэшвилла», когда именно хоккеистов такого амплуа «чёрным ястребам» и не хватило. Панарин хорош во всём своём наступательном блеске, но в плане обороны у него явный недостаток способностей, а в жёстких, силовых матчах это может стать серьёзным минусом. Причина третья — нужно заполнить место, оставшееся после вынужденного отпуска Госсы. И наконец, не стоит недооценивать командную «химию», потому что, согласно сообщениям, Тэйвз и Кейн выразили заинтересованность в возвращении Саада. Он хорошо себя зарекомендовал в прошлом, был заметным человеком в раздевалке и неплохо смотрелся в первом звене. Это оборонительный форвард, который, возможно, не покажет результативности Панарина, но будет способствовать большему количеству побед у команды.
В этой сделке действительно никто не проиграл. «Синие мундиры» получили суперзвезду атаки, а «чёрные ястребы» вернули себе кусочек пазла, который был решающим в двух победах в розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, «Чикаго» заполнил большие дыры в составе, получив уверенность в своём финансовом будущем", — считает обозреватель USA Today Гемаль Джавери.
Игроки «Чикаго» просили вернуть Саада?
«За два сезона, что Панарин выступает в НХЛ, только шесть звёздных игроков набрали очков больше, чем Артемий, — это Кейн, Кросби, Джейми Бенн, Бекстрём, Эрик Карлссон и Уилер. Торторелла сразу же предложил поставить Панарина в связку с центром Александром Веннбергом и не мешать ему играть. Всё дело в том, что “Коламбус” просто потерялся в первом раунде
«Панарин может стать самым одарённым хоккеистом, который
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