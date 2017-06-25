«Дикари» верят в Светлакова, «Дэвилз» — в Попугаева. Итоги драфта для россиян
Айзерман не разлюбил российских игроков, до скольки букв сократят в Чикаго фамилию Алтыбармакяна — итоги драфта НХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
55-й драфт юниоров Национальной хоккейной лиги завершился в Чикаго. Под общим первым номером в
Почти без первого раунда
Если бы этот драфт НХЛ проводился год назад, то ни один российский хоккеист не был бы выбран в первом раунде. «Сент-Луис Блюз» забрал воспитанника московского «Динамо» Клима Костина под 31-м номером. Каждый раунд теперь состоит из 31 пика, это вызвано появлением клуба «Вегас Голден Найтс». Последний раз так поздно первого россиянина выбирали в 2005 году, им стал Виталий Аникеенко (70-й номер). «Сент-Луис» в первом раунде не выбирал представителей России семь лет: в 2010 году под 16-м номером «музыканты» взяли Владимира Тарасенко.
Алтыбармакян — в «Чикаго»
Вторым россиянином на драфте стал форвард Александр Волков из системы петербургского СКА. Третий год он доступен для выбора, но ни разу никто не сделал этого ранее. В ноябре 2016 года он неплохо проявил себя в суперсерии в составе «молодёжки». Потом Валерий Брагин неожиданно не позвал его в лагерь перед чемпионатом мира, чем очень удивил скаутов, и «Тампа-Бэй Лайтнинг» взяла его под 48-м номером во втором раунде.
«Чикаго Блэкхоукс» вчера обменял Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс», и показалось, что к техничным русским они немного охладели. Но во второй день драфта они исправились и взяли форварда Андрея Алтыбармакяна. Он так же, как и Волков, выступает в системе СКА. В прошедшем сезоне Андрей обратил на себя внимание тем, что в прямом смысле зажёг на Матче звёзд КХЛ.
Форварду московского «Динамо» Алексею Липанову прочили выбор даже в первом раунде, но в итоге он стал лишь 76-м. На него глаз положила «Тампа». Липанов был капитаном юниорской сборной России на последнем чемпионате мира, его сравнивают с Игорем Ларионовым и Джонатаном Тэйвзом. «Филадельфия» частенько берёт российских вратарей. Два года назад они выбрали Ивана Федотова из нижнекамского «Реактора», но это только вскружило ему голову и подпортило карьеру. Сейчас свой выбор в третьем раунде они потратили на Кирилла Устименко, который родился в Беларуси, но получил российский паспорт и выступает в МХЛ в петербургском «Динамо».
Сын в прошлом известного футбольного вратаря Андрея Саморукова Дмитрий «отмучился» в третьем раунде — «Эдмонтон Ойлерз» обратил на него внимание. Сын другого известного, но ужехоккейного голкипера Вадима Тарасова Даниил пропустил весь прошлый сезон
Первый русский выбор «Вегаса» и падение Попугаева
Возвращаясь к Устименко, он был вторым вратарём сборной России на последнем ЮЧМ, где россияне взяли первые за шесть лет медали. Основной голкипер той команды Максим Жуков узнал свой клуб в начале четвёртого раунда. Новичок лиги «Вегас Голден Найтс» остановился на воспитаннике ярославского «Локомотива». Для команды из «города грехов» Жуков стал первым российским выбором на драфте НХЛ в истории.
«Нью-Джерси» до прошлогоднего драфта почти 10 лет не выбирал российских игроков. Год назад Рэй Шеро закрепил права за форвардом Михаилом Мальцевым и защитником Егором Рыковом, оба до сих порвыступают в системе СКА. В 2017 году в Чикаго «дьяволы» забрали форварда Никиту Попугаеву из «Мус-Джо» под 98-м номером. В один момент во время сезона ему прочили место в первой десятке, но вторая половина всё подпортила.
«Сент-Луис» не остановился только на Костине, в четвёртом раунде они взяли ещё одного габаритного форварда системы московского «Динамо» — Алексея Торопченко. «Торонто» продолжил драфтовать игроков, которые доступны для выбора больше одного года, и очередным проспектом команды стал Владислав Кара. Его резюме интересно тем, что пару лет назад он выступал в словацкой лиге.
«Колорадо Эвеланш» не выбирал российских нападающих на протяжении 13 лет! Последним был Денис Паршин в 2004 году. На этом драфте они взяли Игоря Швырёва из магнитогорского «Металлурга» и Дениса Смирнова, который провёл отличный сезон в Пенсильванском университете в NCAA. «Эдмонтон» добавил к Саморукову форварда Кирилла Максимова, выбранного под 146-м номером. «Нэшвилл» для глубины состава закрепил права на Павла Колтыгина.
Светлакова выбрали с четвёртого раза
Форвард московского ЦСКА Андрей Светлаков мог быть выбран на драфте НХЛ уже три раза, но клубы НХЛ взяли его только сейчас. «Миннесота» закрепила права за Светлаковым в конце шестого раунда под общим 178-м номером. «Дикарями» несколько сезонов также был задрафтован форвард Кирилл Капризов, который в начале мая стал одноклубником Светлакова по ЦСКА.
Из российских клубов московское «Динамо» поставило больше всего хоккеистов на этом драфте. Под 205-м номером «Дэвилз» забрали защитника Егора Зайцева, а самым последним россиянином стал форвард Иван Чехович, который также занимался в динамовской школе, но год назад уехал в Северную Америку. Права на Чеховича теперь у клуба «Сан-Хосе Шаркс», который три года не выбирал россиян на драфте.
Чикагский драфт в очередной раз показал, что последние несколько лет в НХЛ не стоит говорить о «русском факторе». Клубы смирились с тем, что россияне будут приезжать в Северную Америку, но некоторых придётся подождать. Поэтому лучше потратить свой пик на одного молодого талантливого парня сейчас, чем потом кусать локти, когда
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter