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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30182513/
25 июня 2017, 10:04 | Хоккей: НХЛ | БЕЛТА

Белорусский хоккеист Максим Сушко выбран на драфте НХЛ клубом из Филадельфии

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист, игрок юношеской сборной страны Максим Сушко был выбран в четвертом раунде на прошедшем в Чикаго (США) драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Филадельфия Флайерз», сообщают информагентства.

Белорусский хоккеист был выбран под общим 107-м номером. В прошлом сезоне 18-летний форвард играл в команде «Оуэн Саунд Аттак», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В 71 матче он набрал 43 (20+23) очка.

Максим Сушко является воспитанником брестского хоккея. В прошлом сезоне он успешно выступал в рядах юношеской сборной Беларуси и помог команде вернуться в элитный дивизион. Он также стал лучшим бомбардиром юношеской дружины на домашнем чемпионате мира в I дивизионе. Позже Cушко был призван под знамена молодежной сборной страны, которая также вернулась в элитный дивизион ЧМ.

Неожиданностью очередного драфта НХЛ стал выбор под первым номером 18-летнего швейцарского хоккеиста Нико Хишира.

Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, суть которого в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора клубов.

Филадельфия Флайерз
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