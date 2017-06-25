Белорусский хоккеист Максим Сушко выбран на драфте НХЛ клубом из Филадельфии
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист, игрок юношеской сборной страны Максим Сушко был выбран в четвертом раунде на прошедшем в Чикаго (США) драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Филадельфия Флайерз», сообщают информагентства.
Белорусский хоккеист был выбран под общим 107-м номером. В прошлом сезоне 18-летний форвард играл в команде «Оуэн Саунд Аттак», выступающей в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В 71 матче он набрал 43 (20+23) очка.
Максим Сушко является воспитанником брестского хоккея. В прошлом сезоне он успешно выступал в рядах юношеской сборной Беларуси и помог команде вернуться в элитный дивизион. Он также стал лучшим бомбардиром юношеской дружины на домашнем чемпионате мира в I дивизионе. Позже Cушко был призван под знамена молодежной сборной страны, которая также вернулась в элитный дивизион ЧМ.
Неожиданностью очередного драфта НХЛ стал выбор под первым номером 18-летнего швейцарского хоккеиста Нико Хишира.
Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, суть которого в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора клубов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter