«Коламбус» отдал «Вегасу» лучшего бомбардира плей-офф WHL
В субботу, во второй день драфта НХЛ, «Коламбус» и «Вегас» произвели обмен, сообщает официальный Твиттер «Голден Найтс».
По его итогу в стан новичка лиги отправился нападающий Киган Колесар, ставший чемпионом лиги WHL в составе «Сиэтла».
В минувшем сезоне он провел 56 матчей в «регулярке» и набрал 60 (26+34) очков, а также 31 (12+19) очко в 19 встречах
Взамен «Коламбус» получил 45-й выбор на драфте, под которым был выбран французский нападающий Александр Тексье. Отметим, что он стал самым высоко выбранным французом в истории НХЛ.
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