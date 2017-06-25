Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30182406/
25 июня 2017, 9:35 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Коламбус» отдал «Вегасу» лучшего бомбардира плей-офф WHL

В субботу, во второй день драфта НХЛ, «Коламбус» и «Вегас» произвели обмен, сообщает официальный Твиттер «Голден Найтс».

По его итогу в стан новичка лиги отправился нападающий Киган Колесар, ставший чемпионом лиги WHL в составе «Сиэтла».

В минувшем сезоне он провел 56 матчей в «регулярке» и набрал 60 (26+34) очков, а также 31 (12+19) очко в 19 встречах плей-офф. В матчах на вылет Колесар стал лучшим бомбардиром.

Взамен «Коламбус» получил 45-й выбор на драфте, под которым был выбран французский нападающий Александр Тексье. Отметим, что он стал самым высоко выбранным французом в истории НХЛ.

Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Вегас Голден Найтс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Валерий Карпин: "Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола"

"Чикаго" обменял Панарина

Пресс-атташе сборной рассказал историю фото Роналду и Черчесова