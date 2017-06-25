«Коламбус» отдал «Вегасу» лучшего бомбардира плей-офф WHL

По его итогу в стан новичка лиги отправился нападающий Киган Колесар, ставший чемпионом лиги WHL в составе «Сиэтла».

В минувшем сезоне он провел 56 матчей в «регулярке» и набрал 60 (26+34) очков, а также 31 (12+19) очко в 19 встречах плей-офф. В матчах на вылет Колесар стал лучшим бомбардиром.

Взамен «Коламбус» получил 45-й выбор на драфте, под которым был выбран французский нападающий Александр Тексье. Отметим, что он стал самым высоко выбранным французом в истории НХЛ.