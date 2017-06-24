Как «Чикаго» мог отказаться от Панарина? Главные причины обмена в «Коламбус»

ПОЧЕМУ «ЧИКАГО» ПОШЕЛ НА ОБМЕН.

Стэну Боумэну не позавидуешь. Едва ли в НХЛ есть другой генеральный менеджер, которому необходимо крутиться в таком бешеном ритме круглый год. Сейчас поздно сетовать на удавки в виде контрактов двух главных звезд команды, людей, которые доказали, что номера 19 и 88 после них не наденет ни один игрок клуба. Никто не будет спорить, что и Джонатан Тэйвз, и Патрик Кейн сейчас не отрабатывают свои зарплаты, но в том, что они полностью заслужили эти суммы до последнего цента, тоже нет сомнений. Более того, эти соглашения — далеко не самые большие ошибки Боумэна.

Сыну прославленного тренера приходится играть сразу на двух флангах. Перед ним стоит задача выжать максимум из имеющегося ядра и при этом не оставить после него выжженное поле. Невозможно работать одновременно и на настоящее, и на перспективу, но Стэн старается — получается, правда, не всегда здорово.

Помимо прошлогодней потери Теуво Терявяйнена, «Чикаго» перенес уход двух талантливых проспектов, которые могли заиграть в команде совсем скоро, — Филипа Дано и Марка Дане. Абсолютно провальным вышел обмен Патрика Шарпа, да и контракт форварда боттом-6 Маркуса Крюгера (кэпхит, то есть среднегодовая зарплата, которая учитывается в платежке — три миллиона) выглядит неразумным. В последние годы ошибок Боумэн совершает больше, чем удачных ходов. Однако является ли ошибкой нашумевший обмен Артемия Панарина?

С самого первого дня «Хлебушка» в НХЛ все, кто хоть краем глаза видел его старт, заговорили о том, как идеально «Чикаго» подходит для российского нападающего. Быстрая, атакующая команда, тренер которой готов предоставить шанс любому трудяге — что уж говорить о таланте вроде Панарина. Артемий привнес эстетику в игру второго звена, спевшись с Кейном еще во время предсезонных матчей.

Во многом благодаря тому, что Джоэль Кенневилль создал вокруг Патрика такие комфортные условия — дал двух постоянных партнеров — американец сумел завоевать первый «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи». Правда, многие забывают, что еще за год до появления Панарина в «Чикаго» Кейн шел по графику «очко за игру», играя с Брэдом Ричардсом (пришел в себя только к плей-офф) и Крисом Верстигом (далеко не технарь).

Как бы то ни было, Панарин нашел свою команду, заражал и заряжал весельем партнеров в раздевалке, влюбил в себя прессу, несмотря на слабое знание языка. Два сезона подряд россиянин набивал по 30 шайб и 70+ очков, едва не попал на Матч звезд во второй же сезон и подписал соглашение на два года и 12 миллионов. При первом, да и при втором рассмотрении эта картина выглядит безоблачно. Команда подходила нашему нападающему идеально, но подходил ли он также команде?

Стэн Боумэн уже сказал, что финансовый вопрос был самым серьезным аргументом в сделке с «Коламбусом». Контракт-«мостик» на шесть миллионов в год действовал бы всего два сезона, а после Панарин, работающий в режиме одного из лучших бомбардиров команды в регулярке, запросил бы более высокий ценник.

Однако без наличия игровых причин Боумэн не пошел бы на обмен россиянина, как бы сильно ни прижал его потолок. Панарина обменяли, когда он не успел провести и года по новому контракту, а, значит, в команде, которая сформируется после перестройки, его не видели. В финансовом плане прямо сейчас «Блэкхокс» не выиграли — кэпхит у соглашения Брэндона Саада (возвращение которого лоббировали и Тэйвз, и Кейн) точно такой же. Но формировать новый костяк менеджмент предпочел без Артемия, несмотря на то, что, через год, он вероятно стоил бы на рынке больше.

ПОЧЕМУ У «БЛЭКХОКС» ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ.

Стоит вернуться немного назад, чтобы понять, почему же в конечном счете сам Панарин перестал подходить «Чикаго». Хоккей «Блэкхокс» таков, что слишком многое в итоговом успехе зависит от скорости, а именно от скорости перехода из обороны в атаку. Силовая игра — одна из самых слабых сторон команды, поэтому любое замедление грозит мгновенной потерей. Лиши «Чикаго» шайбы — лишишь его побед.

Разумеется, каждый соперник в НХЛ знает об этом нехитрой аксиоме. Если в регулярном чемпионате постоянный контроль за звеньями соперника редкость, то в плей-офф конкуренты «Индейцев» досконально готовятся к игре конкретных сочетаний, пытаются «закрыть» работающие связки и разобрать командную химию по кирпичикам.

Здесь-то главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль и включал раньше свой знаменитый «блендер». Зачастую соперник именно потому не мог препарировать устойчивые звенья «Чикаго», потому что этой устойчивости не существовало. При малейших проблемах со входом в чужую зону Кенневилль шевелил усами и перетряхивал состав, что приносило успех.

В 2013 году этот принцип сработал в почти проигранной серии с «Детройтом», которую «Блэкхокс» вытащили со счета 1−3, в 2014 в финале конференции «Чикаго» горел с этим же счетом «Лос-Анджелесу», но благодаря тотальным перестановкам довел дело до седьмого матча. В победном 2015-м в серии против «Анахайма» команда Будро вязала лидеров «Индейцев» по рукам и ногам, но Кенневилль поколдовал со звеньями, и команда в шестом и седьмом матчах против не заметила «Уток».

По ходу сезонов-2015/16 и -2016/17 коуч Кью также пытался экспериментировать с топ-тройками, но каждый раз сталкивался с тем, что новые звенья не работали. Впервые за последние лет шесть у «Чикаго» появились устойчивые сочетания, что у некоторых болельщиков вызвало недоумение. Разумеется, нельзя винить одного Панарина в том, что в двух первых тройках пропала взаимозаменяемость. Однако от левого вингера в такой команде, как «Блэкхокс», требовалось больше, чем игра пусть в великолепной, но все же одной тройке.

Спрос в такой команде с топовых игроков гораздо выше, а Панарин с самого начала карьеры в НХЛ был именно топовым хоккеистом. Да, священные коровы Тэйвз и Кейн (отчасти) последние пару сезонов тоже не соответствовали требованиям «блендера», но болельщикам Артемия пора привыкнуть к неприкасаемости этих фигур, которые заслужили свою репутацию гигантским списком заслуг, тем, что изменили отношение к хоккею у целого города.

Панарин изначально не находился в позиции, в которой под него подбирались бы партнеры — эти места были заняты Тэйвзом и Кейном. Задача остальных топ-нападающих, особенно с такой высокой зарплатой (по меркам трещащей по швам платежки «Чикаго»), как у Артемия, — это способность заткнуть любую дыру, которая образуется в команде. Быть готовым к спонтанным перестановкам по ходу матча и уметь показывать стабильный результат с любыми партнерами — вот то, что ценилось в «Чикаго» больше, чем умение обыгрывать оппонента «на платке». Такова специфика и манеры игры «Индейцев», и проблем с потолком — сильных игроков на первые два-три звена просто не хватает.

Видели ли мы такой скилл у Панарина? Нет. Смог ли он сыграться с Тэйвзом? Тоже нет. Порой «Хлебушек» демонстрировал неплохое взаимопонимание с Хоссой, но, во-первых, Хосса — уникальный универсал, и найти химию с ним проще, чем со многими другими хоккеистами «Блэкхокс». А во-вторых, Мариана по ходу сезона окончательно перевели в третье звено, а спускать туда же молодого игрока с будущим кэпхитом в шесть миллионов, как минимум, нелогично.

ПОЧЕМУ СААД НУЖНЕЕ «ЧИКАГО», ЧЕМ ПАНАРИН.

Механизм, много лет приносивший пользу «Чикаго», перестал заводиться. «Блэкхокс» не смогли видоизменить свой хоккей настолько, чтобы надобность в перестановках исчезла. Даже наоборот. Быстроногая фееричная тройка Панарин — Анисимов — Кейн на кураже могла вынести в регулярке любого соперника, только если он не начинал играть персонально против нее, плотно, в давление.

Вот и получилось, что закрыть такое впечатляющее звено в решающие моменты стало даже проще, чем предыдущие сочетания, в которых играл Кейн. Вспомните, с кем выходил Патрик до 2016 года. Кружева, незрячие передачи, тонкие обводки — все это не совсем про тройки Кейна, а, скорее, только про него самого. Потому-то один из самых талантливых форвардов поколения не выбивал по сто очков и не выигрывал индивидуальные трофеи в регулярном сезоне.

За все, что касалось эстетической стороны, отвечал в звене зачастую только он один. Закрыть тройку, где один хоккеист ищет лазейки, было сложнее, чем звено, где роль креативщиков играли двое. И Крис Верстиг, и Брайан Бикелл, и пресловутый Саад (в меньшей степени) по части технического мастерства уступали Панарину трамвайную остановку, но из-под прессинга каждый из них выходил лучше — даже Патрик Шарп, который в силовой борьбе вообще выглядел инородным элементом. В плей-офф наигранные комбинации и чутье внутри одной тройки Панарин — Анисимов — Кейн перестало работать, и оказалось, что больше ничего за пазухой у Кенневилля нет.

Иногда лучше проще, но лучше. Реалии потолка заплат оказались таковы, что техничнейший игрок для одной тройки за шесть миллионов в год оказался для «Чикаго» слишком дорогой прихотью. Несмотря на то, что Саад ни разу не набрал (и, скорее всего, не наберет) 70 очков за сезон, он по иронии судьбы оказался более приоритетным хоккеистом для «Чикаго».

Саад намного более универсальный форвард, чем Панарин. Да, у него нет тонкости Артемия и «гуттаперчевых» рук, но в плане скорости и нацеленности на ворота он не уступает россиянину. В 24 года у американца за плечами два Кубка Стэнли, и в плей-офф он всегда показывал более яркую и агрессивную игру, чем в регулярном чемпионате.

Брэндон обладает отличным броском, да и с игровым чутьем у него все в порядке. Если в первый сезон за «Чикаго», когда его номинировали на «Колдер Трофи», Саад еще мог показаться «бегунком», то потом постепенно начал становиться настоящим двусторонним форвардом.

Благодаря отменному катанию и пинкам от Тэйвза американец все чаще и чаще возвращался назад, играл в отборе, пахал у бортов. В итоге в «Коламбус» два года назад уехал разносторонний нападающий, умеющий и потаскать рояль, и оторваться в «один в ноль», и разыграть с партнером приличную атаку с ходу.

Защитные ряды «Чикаго» понесли серьезные потери, когда Боумэн обменял в «Аризону» Никласа Яльмарссона — идеального домоседа, сделанного из стали, человека, блокирующего броски любой мощности. Оборона «Индейцев» лишилась игрока, который провел в команде девять сезонов и прошел проверку тремя Кубками. Контракт шведа будет действовать еще два года, но на переподписание защитника, которому к тому времени будет 32 года, у «Чикаго» не хватит места под потолком.

Нельзя не отметить потерю Тревора ван Римсдайка на драфте расширения и возможный обмен Крюгера, который перед своими воротами играет достаточно надежно. «Блэкхокс» также лишились одного из главных игроков ядра — Хоссы, который пропустит сезон из-за проблем со здоровьем.

А уж если допустить, что слухи о возможном обмене Брента Сибрука правидивы, то становится очевидно, что Кенневилль будет ждать от нападающих более тщательной работы в обороне, и Саад, по крайней мере, по работе в своей зоне поможет пережить отсутствие словацкой легенды. А Кейн снова будет единственным лидером звена с условным Шмольцем на левом фланге.

С уходом Яльмарссона, Хоссы и (возможно) Крюгера спецбригада меньшинства «Чикаго», и без того ужасавшая весь сезон, станет совсем хилой. В «Коламбусе» Саад нечасто выходил убивать чужое большинство — там достаточно специалистов в этой области — но до обмена из «Чикаго» Брэндон вполне неплохо выглядел в этом компоненте. В связи с проблемами с потолком универсальность будет цениться у «Индейцев» больше, чем красота исполнения.

Опыт выступления Саада за «Чикаго» лишит тренерский штаб проблем с сыгрыванием звеньев. Большую часть времени нападающий играл в тройке с Тэйвзом, впрочем, во втором звене у него тоже получалось неплохо — редко да метко.

ЧТО ЖДЕТ ПАНАРИНА В «КОЛАМБУСЕ».

Конечно, нельзя не отметить, что в финансовом плане Боумэн выиграл, как оно и планировалось — контракт Саада закончится через четыре года, таким образом, Стэн отложил собственную головную боль еще на два сезона. У «Коламбуса», в отличие от «Чикаго», на данный момент проблем с потолком гораздо меньше.

В перспективе у «Жакетов» наверняка будут проблемы с недешевым длинным контрактом Брэндона Дубински, которому уже 31. Но в остальном их главные задачи состоят в переподписании Кэма Аткинсона, который несколько неожиданно вырвался в лучшие бомбардиры команды, и Зака Веренски, которому дадут большой контракт на восемь лет и успокоятся.

Так что на новое соглашение с Артемием Панариным у «Мундиров» деньги найдутся, правда, старое истечет одновременно с контрактом Сергея Бобровского (кэпхит 7,4 миллиона в год). Чтобы рассчитывать на стабильное будущее, «Хлебушку» необходимо будет держать планку, заданную им в предыдущем клубе.

Крайне интересно, как пойдет игра у Панарина, когда он окажется на льду без привычных партнеров. Нет сомнений, что в «Коламбусе» Артемий получит то, чего ему так и не дали в «Чикаго» — индивидуального подбора сочетаний, звания первой скрипки. Торторелла, вероятнее всего, будет мастерить тройку конкретно под российского форварда, и все же свой лучший хоккей в НХЛ «Хлебушек» показывал с Кейном — а игроков такого калибра в Огайо нет и не будет.

Панарину повезло попасть к Торторелле сегодняшнему, который более сдержан в общении и с игроками, и с прессой. Хотя требовательности Тортс не снижает — даже игроки амплуа Панарина должны подчиняться общей схеме. Если Кенневилль закрывал глаза на то, что россиянин откатывался назад на прямых ногах или допускал потери, заигравшись в чужой зоне, то у главного тренера «Коламбуса» такие фокусы не пройдут.

Доверие, которое Панарин с ходу получит в «Коламбусе», будет даже больше, чем в свое время в «Чикаго» — из «Хлебушка», судя по всему, будут делать главную звезду команды. Если Торторелла определит нового подопечного в связку к Аткинсону, то притереться к новому для себя хоккею Панарину будет легче. Кэм, безусловно, самый креативный игрок «Мундиров», живчик, разжимающийся как пружина и использующий по максимуму скорость и катание.

Но даже Аткинсон способен подчиняться командам сверху — то есть «закрываться» и начинать вязать соперника. В таких условиях Панарин пока не оказывался. «Блю Джекетс» должны переподписать центрфорварда Александра Веннберга, который, вероятно, будет партнером россиянина. Молодой швед крайне одарен, может сыграть креативно, при этом у него прекрасное чувство партнера. Для Панарина будет лучше, если центрить его тройку будет именно Веннберг, а не, скажем, Дубински — такой расклад будет максимально далек от его зоны комфорта.

Разумеется, Панарин добавит нападению «Коламбуса» вариативности и огня, но условия для него будут гораздо менее тепличными. «Мундиры», чтобы заполучить Артемия, вместе с Саадом отдали в «Чикаго» голкипера Антона Форбсерга — за три сезона он провел за основу «Блю Джекетс» лишь десять матчей, и его статистика пока ужасает. Стэн Боумэн уже выдал молодому шведу много авансов, но даже до роли бэкапа Кори Кроуфорда Форсбергу предстоит долгий путь.

«Блэкхокс» вместе с Панариным отдали молодого форварда Тайлера Мотта, который еще сезон назад выжигал лед в NCAA. Американец пока слишком «сырой» для НХЛ, но в перспективе он сможет побороться за топ-6.

«Индейцы» заплатили высокую цену за то, чтобы вернуть бывшего любимца, но их менеджмент можно понять. Не молодеющее ядро не может из года в год вылетать в первом раунде, а уж после последней оплеухи от «Нэшвилла» Боумэн, кажется, решил перетряхнуть вообще всю команду — незаменимых, кроме троицы Тэйвз — Кейн — Кит, больше нет. Новый вызов поджидает и Панарина. Только в таких условиях, которые ему поневоле предоставила бывшая команда, он сможет доказать, что действительно является одним из лучших левых нападающих лиги.