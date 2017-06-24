Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ

Борьба Нолана Патрика и Нико Хишира за первый номер минувшего драфта привлекла внимание всей хоккейной общественности. В различных рейтингах канадец и швейцарец регулярно менялись местами, эксперты отдавали предпочтение то одному, то другому хоккеисту, и даже традиционные тесты на физическую готовность не дали ответ, кто из игроков лучше. «Чемпионат» вспоминает драфты НХЛ, в которых до самого последнего момента было непонятно, кто станет первым номером.

2004 год. Александр Овечкин и Евгений Малкин

Европейцев нечасто балуют высокими номерами на драфте, а потому ситуация, когда сразу двое россиян оказались в топе у американских экспертов, выглядит практически неповторимой. Динамовец Овечкин и «металлург» Малкин держали в напряжении всю Америку, и мало кто решался предположить, кто же из русских станет первым номером. Пожалуй, небольшое преимущество всё же было у Овечкина, но в то же время было ясно, что и Малкина с его второй строчки не подвинет никто. В итоге «Вашингтон» забрал себе Александра, в то время как Евгений следом проследовал в «Питтсбург».



Сразу убедиться в правильности своего выбора боссы клубов не могли, ибо Овечкин приехал в НХЛ лишь через год, Малкин — через два. Однако уже в свои первые сезоны за океаном оба взяли приз лучшему новичку сезона, Овечкин начал штамповать «Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи» и преодолел отметку в 1000 очков в регулярных чемпионатах, в то время как Малкину больше по душе пришлось коллекционирование кубков Стэнли, коих у него за 10 лет карьеры в НХЛ накопилось уже три. Однако сомнений в том, что Евгений доберётся до своей 1000, практически нет, чего не скажешь о шансах Овечкина на главный трофей НХЛ. Для обоих клубов наши игроки стали чуть ли не иконами хоккея. И если Малкина ставят наравне с Кросби, то вот Овечкина начинают называть едва ли не главным проклятием «Вашингтона».

2009 год. Джон Таварес и Мэтт Дюшейн

Таварес стал главным фаворитом драфта после молодёжного чемпионата мира в 2009 году, где набрал за турнир показательные 15 очков. Дюшейна на том турнире не было, а потому показать товар лицом он возможности не имел. Было ясно одно: мало того что Мэтт более быстрый хоккеист, так он в свои годы играет в более взрослый хоккей, чем его конкурент. Оба игрока выступали в Хоккейной лиге Онтарио, где Таварес шёл по сумасшедшему графику в 1,75 очка за игру, в то время как Дюшейн больше поражал своим разносторонним стилем игры. На самом драфте сделать ставку на Мэтта рискнул только «Колорадо», выбрав его под общим третьим номером, а «Айлендерс» не стали заморачиваться и выбрали почти беспроигрышный вариант с Таваресом.

Между двумя канадцами затесался Виктор Хедман, которого взяла «Тампа». По итогам «регулярки» Дюшейн опередил Тавареса на одно очко, а затем добавил в свою копилку ещё три очка в плей-офф. На чемпионате мира в Германии Дюшейн также смотрелся ярче, несмотря на итоговое бомбардирское равенство к концу турнира. Однако, что самое странное, оба игрока были далеки от «Колдера» — приз отправился к защитнику «Баффало» Тайлеру Майерсу.

2011 год. Райан Ньюджент-Хопкинс, Габриэль Ландеског, Джонатан Юбердо

Ещё до начала драфта было понятно, что вклиниться в эту тройку не сможет никто. Дело было за малым — определить среди трёх молодых звёзд самого подходящего. Эксперты больше склонялись к шведскому форварду, считая Юбердо пока ещё не слишком готовым ко взрослому хоккею (но едва ли не самым талантливым из тройки), а Ньюджента-Хопкинса очень мягким и некрепким игроком. Впрочем, первым выбирал «Эдмонтон», делавший ставку на более быстрый и атакующий хоккей, потому вариант с Ньюджентом-Хопкинсом для них был вполне оправдан. «Колорадо» забрали себе шведского вундеркинда, в то время как «Флорида» решила помариновать в своей системе Юбердо.



Сезон-2011/12 стал одним из самых интересных в XXI веке в плане борьбы за «Колдер Трофи». Как никак оба хоккеиста с одного драфта, оба проводят первый полноценный сезон, оба равны по потенциалу и по показателям. Тот год канадец и швед закончили с 52 очками, а на чемпионате мира 2012 года в бомбардирской гонке Ньюджент-Хопкинс оказался на один балл впереди. Однако трофей достался Ландескогу, который уже осенью стал самым молодым на тот момент капитаном клуба НХЛ. К сожалению, тот сезон был самым успешным для обоих: Ландеског, кажется, до сих пор не может нащупать свою игру и лишь тяготится капитанской нашивкой, а Ньюджент-Хопкинс даже успел пережить ссылку в АХЛ и сейчас является игроком калибра чуть выше среднего.

2013 год. Натан Маккиннон и Сет Джонс

К защитникам, равно как и к вратарям, на драфтах новичков относятся очень скрупулёзно и осторожно. По-настоящему раскрыться в 18−19 лет на позиции защитника невероятно сложно, а потому клубы НХЛ лишний раз предпочитают не рисковать и брать безбашенных скоростных нападающих. Однако в 2013 году Сет Джонс готов был поменять представление о молодых защитниках: рослый, крепкий, с отличным катанием и мощным броском — одним словом, новый Пи Кей Суббан. Неудивительно, что на бумаге Джонс был безоговорочно первым, и почти все рейтинги отдавали предпочтение именно ему.



Единственный, кто мог сдвинуть Сета с верхушки, был Натан Маккиннон, которого называли чуть ли не новым Кросби за его потрясающее катание и воздушные руки. На физических тестах Джонс был настоящей машиной, а потому все перестали сомневаться, что по начальным данным он один из лучших молодых защитников в XXI веке. Риск, конечно, дело благородное, однако первый пик в тот год оказался у «Колорадо», который не прочь был взять игрока в пару к Ландескогу. В итоге первым номером ушёл Маккиннон, легко завоевавший «Колдер» в конце сезона, а вот главного фаворита Джонса «Нэшвилл» выбрал лишь под четвёртым номером. На приз лучшему новичку Джонсу надеяться не приходилось, да и его показатели наглядно говорили, в чём проблема молодых защитников: 25 очков за «регулярку» — неплохо, но показатель полезности «-23» — полный провал.

2015 год. Коннор Макдэвид и Джек Айкел

Перед тем драфтом во Флориде все на полном серьёзе говорили, что Макдэвид — сильнейший игрок, когда-либо попадавший на драфт НХЛ. С цифрами не поспоришь: у кого вы ещё видели статистику в 2,5 очка за игру и полсотни баллов в 20 играх плей-офф? Айкел же хоть и считался очень талантливым парнем, но из студенческой лиги выходит не так уж много звёзд, чтобы Джека можно было назвать фаворитом драфта. Тем не менее некоторые эксперты склонялись именно к кандидатуре Айкела, который обошёл Макдэвида практически во всех физических тестах, намного опередив Коннора в подтягиваниях и жиме штанги от груди. Кроме того, борьба игроков вылилась в настоящую борьбу клубов, когда в «Баффало» вовсе отказались интервьюировать Макдэвида. Впрочем, как бы ни старались «клинки», а преимущество в том драфте было у «Эдмонтона», который без раздумий забрал Коннора, совершив, возможно, свою самую выгодную сделку после Уэйна Гретцки.



В дебютном сезоне Айкел опередил Макдэвида по очкам в НХЛ, но Коннор взял реванш на чемпионате мира. Что было дальше, известно всем: Макдэвид в своём втором сезоне набирает 100 очков в «регулярке» и забирает «Харт Трофи», а 57 очков Айкела выглядят как детский лепет.

2016 год. Остон Мэттьюс и Патрик Лайне

Пример годичной давности наглядно показывает, что преддрафтовые отношения выходят на новый уровень. Мэттьюса и Лайне ещё до драфта называли звёздами: один буквально разрывает швейцарский чемпионат и в одиночку тащит американскую «молодёжку» на чемпионате мира в 2016-м; второй — уже давно звезда в Финляндии и лидер невероятной финской тройки вместе с Ахо и Пульюярви. Перед «Торонто» стоял невероятно сложный выбор: с одной стороны, прирождённый снайпер Лайне, с другой — невероятный бомбардир Мэттьюс. В итоге выбор «кленовых листьев» пал на Остона, который по итогам сезона взял «Колдер Трофи», обогнав финна не только по количеству очков, но и по голам в «регулярке». Во многом определиться с выбором «Торонто» помогли эксперты, ставящие Мэттьюса выше в рейтингах. Да и сам Остон, как теперь уже кажется, больше подходил «кленовым», учитывая, что вместе с ним там собрались такие же молодые и перспективные Вильям Нюландер и Митч Марнер.

Что касается Лайне, то травма по ходу сезона не дала ему раскрыться в полной мере, и следующий сезон для Патрика будет очень важен. Его противостояние с Мэттьюсом уже должно отойти на второй план, ведь на авансцену выходят новые люди.

2017 год. Нолан Патрик и Нико Хишир

Противостояние канадца и швейцарца уже традиционно началось до самой процедуры драфта. Вся хоккейная общественность думала не о том, как эти парни заиграют в НХЛ, а о том, кто же из них станет первым номером чикагского драфта. И наконец разрешились все споры! «Нью-Джерси» забирает себе, пожалуй, более мобильного Хишира, ставшего первым швейцарским игроком, выбранным под столь высоким номером на драфте.

«В отличие от драфтов, где выбирали Мэттьюса и Лайне или Макдэвида и Айкела, есть реальное ощущение, что Хишир опередил Патрика. Все симуляции драфта кажутся неубедительными. Кого выбирать, похоже, не знают и сами генеральные менеджеры. Босс “Дэвилз” Рэй Шеро открыто заявил о возможном обмене своего первого драфт-пика», — говорил до драфта обозреватель Sportsnet Люк Фокс.



Придерживался мнения насчёт небольшого преимущества швейцарца и, пожалуй, самый авторитетный эксперт последних лет Боб Маккензи, несмотря на то что, кроме него, Нико Хишира поддержал лишь портал Hockey Prospect. Физические тесты, прошедшие в конце мая, также остались за европейцем: практически ни в одном из упражнений хоккеисты не были в лидерах, однако Патрик намного опередил Хишира в жиме штанги лёжа, в то время как Нико смог похвастаться рекордом этого года по подтягиваниям. Так или иначе, доказывать свою состоятельность теперь нужно на льду, и если оба игрока хорошо проявят себя в тренировочных лагерях, а затем смогут закрепиться в составах своих клубов, то нас ждёт борьба за «Колдер» ничуть не хуже, чем в этом году.