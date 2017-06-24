Панарина отправили к Бобровскому

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Бобровский вместо Кейна.

В Национальной хоккейной лиге 23 июня открылся рынок обменов для всех команд (с 18 июня меняться можно было только с новым клубом лиги «Вегас Голден Найтс»), и генеральные менеджеры сразу же включились в работу.

Гром ударил практически сразу же. Все знали, что у «Чикаго Блэкхоукс» есть проблемы с потолком зарплат, и Стэну Боумэну нужно что-то придумывать, но расставания с Артемием Панариным не ожидал никто.

Более того, обмен с «Коламбус Блю Джекетс» интересен еще и тем, что «черные ястребы» вернули в свой состав канадского нападающего Брэндона Саада, который два года назад стал участником трейда, когда в Город ветров из Коламбуса перебрался Артем Анисимов.

На первый взгляд расставание с Панариным выглядит удивительным. Российский форвард с ходу за играл в НХЛ и в первый же сезон завоевал приз лучшему новичку «Колдер трофи», в то время как его конкурентом был вообще-то Коннор Макдэвид. Пусть канадцу и помешал перелом ключицы.

Результативно Артемий провел и свой второй сезон в сильнейшей лиге мира, вновь достигнув рубежа в 30 заброшенных шайб (30 в первый год, 31 — во второй).

Но главное, Панарин блестяще взаимодействовал с лучшим игроком «Чикаго» Патриком Кейном. Их тройка с Артемом Анисимовым была одной из лучших в НХЛ на протяжении последних двух лет.

Вернее, это казалось главным. Опытный генеральный менеджер клуба Боумэн, трижды приводивший «Чикаго» к Кубку Стэнли, обратил внимание на другой момент.

С Панариным в составе «ястребы» дважды подряд вылетали в первом же раунде Кубка Стэнли, а «Нэшвилл Предаторз» в этом сезоне уступили и вовсе в четырех матчах, хотя стали лучшей командой Западной конференции в регулярном чемпионате.

Потенциальная «некубковость» Панарина усиливается еще и его гражданством — за океаном российские хоккеисты слишком часто носят на себе клеймо игроков не для плей-офф, хотя касается это, разумеется, не всех.

Но был и другой нюанс. На одной чаше весов было шикарное взаимодействие Панарина с Кейном, но 88-й номер «Блэкхоукс» здорово играет в любых сочетаниях, а вот капитан команды Джонатан Тэйвз после обмена Саада в «Коламбус» откровенно сдал в результативности.

Панарина пробовали ставить с Тэйвзом в одно звено, но пресловутой «химии» они не нашли. А вот с Саадом у Джонатана отличное взаимопонимание, и он наверняка рад возвращению партнера.

Вообще, Саад на год младше Панарина, чуть менее результативен, но зарабатывает те же $6 млн в год, имея более длительный контракт. О разгрузке платежной ведомости в данном случае речи не идет.

Вместе с Панариным в Огайо отправится молодой американский форвард Тайлер Мотт, а в обратном направлении проследует Антон Форсберг.

Если рассуждать с точки зрения «Коламбуса», то он, видимо, был рад заполучить яркого форварда, умеющего решить эпизод индивидуально, придумать гол из ничего и действовать нестандартно — таких нападающих «голубым мундирам» очень не хватает.

Для Панарина единственным плюсом этого трейда является наличие в новой команде партнера по сборной России Сергея Бобровского. От борьбы за Кубок Стэнли Артемий стал несколько дальше.

Жаркая пора.

Трейд «Чикаго» с «Коламбусом» был далеко не единственным. Даже «черные ястребы» провернули еще две сделки, отправив в «Аризона Койотс» Никласа Ялмарссона и получив оттуда Коннора Мерфи и Лорана Дофена, а также махнувшись драфт-пиками с «Даллас Старз», который хотел немного подняться по драфту, чтобы забрать американского голкипера Джейка Эттинджера, что и сделал.

Второй после обмена с участием Панарина по громкости сделкой дня стал трейд между «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфией Флайерз», в результате которого «летчиком» стал бывший партнер Владимира Тарасенко Йори Лехтеря, в последнем сезоне только разочаровывавший, а «Блюз» заполучили добротного силового форварда Брэйдена Шенна, забрасывающего вот уже несколько лет больше 20-ти голов за сезон.

Естественно, трейд сопровождала доплата от «Сент-Луиса» в виде выбора в первом раунде драфта этого года и потенциального пика на драфте-2018.

Немало шума наделал обмен между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». «Синерубашечники прилично разгрузили платежку, получив Энтони Деанжело и выбор в первом раунде драфта за добротного нападающего Дерека Степана и перспективного голкипера Антти Раанту, которого ожидали увидеть в «Вегасе», поскольку он не был защищен от драфта расширения.

У «койотов» традиционно много места под потолком зарплат, и обычно они, что подняться до «пола», собирают различные «мертвые» контракты, как например соглашение Павла Дацюка, но данная сделка свидетельствует о желании клуба подняться на новый уровень.

Победа Хишира, уходящий поезд Костина.

Еще один обмен дня напрямую коснулся российского хоккеиста, хотя в сделке он задействован не был. Выигравший второй год подряд Кубок Стэнли «Питтсбург Пингвинз» получил от «Сент-Луиса» скоростного темнокожего нападающего Райана Ривза, отдав за него права на Оскара Сундквиста и свой последний, 31-й выбор в первом раунде драфта-2017.

Именно его «Блюз» использовали, чтобы забрать российского нападающего московского «Динамо», капитана юниорской сборной страны Клима Костина.

Костин был фаворитом среди полевых игроков из европейских лиг в итоговом рейтинге скаутского бюро НХЛ, но чуть было не остался за бортом первого дня драфта.

Впрочем, это вряд ли имеет отношение к уровню мастерства талантливого хоккеиста, отыгравшего в минувшем сезоне 8 матчей за динамовцев в КХЛ. Клубы НХЛ с опаской относятся к выбору российских игроков, выступающих на родине, поскольку нет гарантий, что они переберутся за океан.

Что касается главной интриги драфта, то «Нью-Джерси Девилз» все-таки предпочел швейцарского нападающего Нико Хишира очередному «некствану» Нолану Патрику, который ушел под общим вторым номером в «Филадельфию Флайерз».

А ведь еще недавно говорили, что драфт-2017 очень слаб, и его даже называли «Патрик и все остальные».