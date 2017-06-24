Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30177004/
24 июня 2017, 11:07 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Руководство «Коламбуса» не могло связаться по телефону с Панариным, который был на рыбалке

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Ярмо Кекяляйнен и главный тренер команды Джон Торторелла не могли связаться по телефону с новичком команды Артемием Панариным, который находится в России, потому что он ушел на рыбалку. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

<em>МОСКВА 24 июня. /ТАСС/.</em> Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) <span class=error>Коламбус</span> Ярмо Кекяляйнен и главный тренер команды Джон Торторелла не могли связаться по телефону с новичком команды Артемием <span class=error>Панариным</span> который находится в России потому что он ушел на рыбалку. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» приобрел форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

Сообщается, что Кекалайнен и Торторелла хотят как можно поскорее переговорить с 25-летним Панариным и поприветствовать его в «Коламбусе». В день обмена они не могли с ним связаться, так как телефон хоккеиста находился вне зоны доступа для сотовой связи.

«Панарин в России, на рыбалке где-то в глубинке. Мы нашли его агента в гостинице, поговорили с ним. Насколько я понимаю, он уже возвращается, и мы свяжемся с ним, как только заработает его телефон», — рассказал Кекяляйнен.

Торторелла поделился планом поставить Панарина в звено к шведскому центрфорварду Александру Веннбергу, который в прошедшем сезоне набрал 59 очков (13+46).

Веннберг хорошо распоряжается шайбой. Они сразу будут играть вместе. У нас есть, кому играть с ним, — заявил главный тренер команды.

Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги. В составе чикагского клуба за два сезона россиянин провел 162 матча, в которых набрал 151 (61+90) очко. В прошедшем сезоне Панарин набрал 74 (31+43) очка в 82 встречах.

Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Генменеджер «Коламбуса»: Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинстве

Генменеджер «Коламбуса»: Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинстве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Ярмо Кекяляйнен считает, что российский новичок команды Артемий Панарин является одним из лучших игроков лиги по игре в большинстве. Слова финского функционера передает пресс-служба НХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

"Сент-Луис" рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

Генменеджер "Коламбуса": Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинстве