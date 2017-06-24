Руководство «Коламбуса» не могло связаться по телефону с Панариным, который был на рыбалке

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В пятницу «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» приобрел форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

Сообщается, что Кекалайнен и Торторелла хотят как можно поскорее переговорить с 25-летним Панариным и поприветствовать его в «Коламбусе». В день обмена они не могли с ним связаться, так как телефон хоккеиста находился вне зоны доступа для сотовой связи.

«Панарин в России, на рыбалке где-то в глубинке. Мы нашли его агента в гостинице, поговорили с ним. Насколько я понимаю, он уже возвращается, и мы свяжемся с ним, как только заработает его телефон», — рассказал Кекяляйнен.

Торторелла поделился планом поставить Панарина в звено к шведскому центрфорварду Александру Веннбергу, который в прошедшем сезоне набрал 59 очков (13+46).

Веннберг хорошо распоряжается шайбой. Они сразу будут играть вместе. У нас есть, кому играть с ним, — заявил главный тренер команды.

Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги. В составе чикагского клуба за два сезона россиянин провел 162 матча, в которых набрал 151 (61+90) очко. В прошедшем сезоне Панарин набрал 74 (31+43) очка в 82 встречах.