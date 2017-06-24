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24 июня 2017, 9:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Российский форвард Костин уверен, что сможет закрепиться в НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Клим Костин, выбранный «Сент-Луисом» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уверен, что сможет закрепиться в лиге. Такое мнение он высказал ТАСС.

В ночь на субботу в «Юнайтед-центре» в Чикаго проходила церемония драфта НХЛ. 18-летний Костин, выступавший в системе московского «Динамо», был выбран под последним, 31-м, номером.

«Испытываю положительные ощущения, что меня выбрали в первом раунде. Постараюсь сделать все, чтобы помочь команде в следующем сезоне. “Сент-Луис” интересовался мной в течение сезона, поэтому их выбор не стал для меня неожиданностью. О других клубах не думал, мне просто хотелось попасть в НХЛ», — сказал россиянин.

За «Сент-Луис» играют два российских форварда — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. «Приятно, что в команде будут российские ребята, надеюсь, они помогут мне обустроиться, — продолжил Костин. — Пока ни с кем не общался, может быть, завтра получится поговорить с Тарасенко. Есть ли уверенность, что удастся заиграть в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверен».

Костин являлся лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и девять игр за фарм-клуб «Динамо» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

Остальные шесть раундов драфта НХЛ пройдут в ночь на 25 июня. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ «Вегас» выбирают хоккеистов в возрасте 18−20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.

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«Сент-Луис» рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

«Сент-Луис» рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Хоккеист Клим Костин стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года. Форвард из системы московского «Динамо» был взят под последним, 31-м, номером «Сент-Луисом».
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