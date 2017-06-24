«Сент-Луис» рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

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Костин, играющий на позиции правого нападающего, возглавлял европейский рейтинг центрального скаутского бюро НХЛ. Всю карьеру он провел в России, выступая в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге за команды из системы «Динамо». За сборную России в прошлом году он играл на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет.

Форвард пропустил часть прошедшего сезона из-за травмы плеча. Сам он говорил, что после драфта хотел бы попробовать свои силы в НХЛ или Американской хоккейной лиге (АХЛ). Уроженец Пензы в прошлом году был выбран на импорт- драфте клубом Канадской хоккейной лиги (CHL) «Кутеней» под первым номером, но остался в России.

Несмотря на первое место в европейском рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, Костин был выбран лишь под 31-м номером перед завершением первого раунда. Права на форварда получил «Сент-Луис», который ранее взял под 20-м номером форварда клуба Хоккейной лиги Онтарио «Лондон» Роберта Томаса.

«Удивляться такому низкому выбору нечего. У “Сент- Луиса” уже был выбор в этом раунде. Они выбирали во второй раз, поэтому могли позволить себе рискнуть, — сказал ТАСС хоккейный агент Алексей Дементьев. — Риск в том, что человек пропустил достаточно много времени в течение сезона».

Российские хоккеисты в последний раз отсутствовали в первом раунде драфта в 2005 году, когда под первым номером «Питтсбург» взял Сидни Кросби. Лишь в третьем раунде драфта того года «Оттава» под 70-м номером выбрала защитника Виталия Аникеенко.

«Сын с четырех лет приучен к работе»

По словам Сергея Костина, отца хоккеиста, Клим доволен итогами драфта.

«В «Сент-Луисе» выступает другой российский форвард Владимир Тарасенко, всегда смотрю игры этого клуба.

Цитата Главное, что Климу дали шанс, а уж заиграет он в НХЛ или АХЛ, зависит только от него.

Думаю, все должно получиться, он с четырех лет приучен к работе. Когда сын встал со своего места после объявления выбора, то сказал: «А теперь посмотрим, кто первый заиграет в НХЛ», — рассказал Костин- старший ТАСС.

«Сент-Луис» получил право выбора под 31-м номером в результате сделки с «Питтсбургом». Клуб должен дать игровое время россиянину, считает отец игрока. «Если бы его выбрал “Питтсбург”, то у сына не было бы шансов. В такой команде играть никто не даст, а в “Сент-Луисе” возможность обязательно будет, поэтому Клим очень доволен», — подытожил он.

Костин поможет «Сент-Луису» выиграть Кубок Стэнли

По окончании первого раунда драфта свое мнение также высказал агент игрока Дэн Милстейн.

«Очень довольны командой, там выступают хорошие игроки.

Цитата Клим не может дождаться, чтобы присоединиться к клубу и помочь ему выиграть Кубок Стэнли.

Он очень хочет быть первым, кто заиграет в НХЛ", — рассказал ТАСС агент форварда.

В «Сент-Луисе» выступают российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. «Русские ребята в командах всегда друг другу помогают и в трудный момент не бросают. В ближайшие дни Клим созвонится с Владимиром, а там они уже сами решат. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы помочь Костину адаптироваться в клубе», — сказал Милстейн.

Швейцария присоединилась к элите

Первым номером драфта этого года стал швейцарский нападающий Нико Хишир, которого выбрал «Нью-Джерси». Минувший сезон для Хишира стал дебютным в Северной Америке — он провел его в клубе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Галифакс». Швейцарец был признан лучшим новичком как в Квебеке, так и во всей Канадской хоккейной лиге, набрал больше всех очков и забил больше всех голов в чемпионате лиги Квебека.

После выбора Хишира Швейцария стала шестой страной, чьи хоккеисты получали первые номера на драфте НХЛ. До этого первыми номерами становились только игроки из США, Канады, России, Швеции и Чехии. Предыдущим достижением швейцарского хоккея на драфтах НХЛ стал выбор Нино Нидеррайтера в 2010 году под пятым номером.

Новичок лиги «Вегас» в результате обменов получил возможность выбрать трех игроков в первом раунде драфта. Клуб из штата Невада пополнили канадские центрфорварды Кэйл Макар и Николас Сузуки, а также шведский защитник Эрик Бреннстрем.

Остальные шесть раундов драфта пройдут в ночь на воскресенье.