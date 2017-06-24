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24 июня 2017, 9:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сент-Луис» выбрал россиянина Костина под 31-м номером на драфте НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Клуб «Сент-Луис» выбрал 18-летнего российского нападающего Клима Костина под последним, 31-м, номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония проходила в «Юнайтед-центре» в Чикаго.

<em>МОСКВА 24 июня. /ТАСС/.</em> Клуб Сент-<span class=error>Луис</span> выбрал 18-летнего российского нападающего Клима <span class=error>Костина</span> под последним 31-м номером в первом раунде <span class=error>драфта</span> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Церемония проходила в Юнайтед-центре в Чикаго. Увеличить
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Первым номером драфта этого года стал 18-летний швейцарец Нико Хишир, которого выбрал «Нью-Джерси». Под вторым номером «Филадельфия» выбрала 18-летнего канадца Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финн Миро Хейсканен, он будет выступать за «Даллас».

Костин являлся лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) под первым номером, но решил остаться в России. Воспитанник динамовской школы, в последнем сезоне он провел восемь матчей за основную команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и девять игр за фарм-клуб «Динамо» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В середине января Костин после травмы перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

Всего в Чикаго традиционно пройдет семь раундов драфта. Первый раунд завершился, остальные шесть пройдут в ночь на 25 июня. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ «Вегас» выбирают хоккеистов в возрасте 18−20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.

В последний раз российские хоккеисты не были выбраны в первом раунде драфта в 2005 году, когда под первым номером «Питтсбург» взял Сидни Кросби.

Лишь в третьем раунде драфта того года «Оттава» под 70-м номером выбрала защитника Виталия Аникеенко.

На драфте НХЛ прошлого года из россиян в топ-10 попал защитник Михаил Сергачев — выступавший в клубе Хоккейной лиги Онтарио защитник был выбран «Монреалем». За всю историю драфтов под первым номером было выбрано три россиянина: Илья Ковальчук («Атланта», 2001), Александр Овечкин («Вашингтон», 2004) и Наиль Якупов («Эдмонтон», 2012).

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Российский форвард Костин уверен, что сможет закрепиться в НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий Клим Костин, выбранный «Сент-Луисом» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), уверен, что сможет закрепиться в лиге. Такое мнение он высказал ТАСС.
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