«Сент-Луис» выбрал россиянина Костина под 31-м номером на драфте НХЛ
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Клуб «Сент-Луис» выбрал 18-летнего российского нападающего Клима Костина под последним, 31-м, номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония проходила в «Юнайтед-центре» в Чикаго.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первым номером драфта этого года стал 18-летний швейцарец Нико Хишир, которого выбрал «Нью-Джерси». Под вторым номером «Филадельфия» выбрала 18-летнего канадца Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финн Миро Хейсканен, он будет выступать за «Даллас».
Костин являлся лидером европейского рейтинга центрального скаутского бюро лиги. В прошлом году он был выбран на
Всего в Чикаго традиционно пройдет семь раундов драфта. Первый раунд завершился, остальные шесть пройдут в ночь на 25 июня. В ходе драфта 30 клубов лиги и новичок НХЛ «Вегас» выбирают хоккеистов в возрасте 18−20 лет, родившихся в период между 1 января 1997 года и 15 сентября 1999 года.
В последний раз российские хоккеисты не были выбраны в первом раунде драфта в 2005 году, когда под первым номером «Питтсбург» взял Сидни Кросби.
Лишь в третьем раунде драфта того года «Оттава» под 70-м номером выбрала защитника Виталия Аникеенко.
На драфте НХЛ прошлого года из россиян в топ-10 попал защитник Михаил Сергачев — выступавший в клубе Хоккейной лиги Онтарио защитник был выбран «Монреалем». За всю историю драфтов под первым номером было выбрано три россиянина: Илья Ковальчук («Атланта», 2001), Александр Овечкин («Вашингтон», 2004) и Наиль Якупов («Эдмонтон», 2012).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter