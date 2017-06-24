Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30175668/
24 июня 2017, 9:42 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нью-Джерси» выбрал швейцарца Хишира под первым номером на драфте НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» выбрал под первым номером на драфте новичков 18-летнего швейцарского нападающего Нико Хишира. Церемония проходит в «Юнайтед-центре» в Чикаго.

Под вторым номером «Филадельфия» выбрала 18-летнего канадского форварда Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финский защитник Миро Хейсканен, он будет выступать за «Даллас». «Колорадо» выбрал канадского защитника Кэйла Макара (18 лет) под четвертым номером, «Ванкувер» — шведского форварда Элиаса Петтерссона (18) под пятым.

В прошедшем сезоне Хишир провел 57 матчей в Главной юниорской лиге Квебека за клуб «Галифакс» и набрал 86 очков (38 голов + 48 передач), он стал первым швейцарцем, выбранным под первым номером. Патрик выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Брэндон», на его счету 46 (20+26) очков в 33 матчах прошедшего сезона, а годом ранее он был признан самым ценным игроком плей-офф WHL и помог своей команде впервые за двадцать лет завоевать чемпионство. Хейсканен прошлый сезон провел в финском клубе ХИФК, где в 37 матчах набрал 10 очков (5+5).

Первый драфт НХЛ состоялся в 1963 году. За всю историю под первым номером было выбрано три россиянина: Илья Ковальчук («Атланта», 2001), Александр Овечкин («Вашингтон», 2004) и Наиль Якупов («Эдмонтон», 2012).

Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Сент-Луис» рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

«Сент-Луис» рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Хоккеист Клим Костин стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года. Форвард из системы московского «Динамо» был взят под последним, 31-м, номером «Сент-Луисом».
Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

"Сент-Луис" рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

Генменеджер "Коламбуса": Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинстве