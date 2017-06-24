«Нью-Джерси» выбрал швейцарца Хишира под первым номером на драфте НХЛ

Под вторым номером «Филадельфия» выбрала 18-летнего канадского форварда Нолана Патрика. Третьим номером стал 17-летний финский защитник Миро Хейсканен, он будет выступать за «Даллас». «Колорадо» выбрал канадского защитника Кэйла Макара (18 лет) под четвертым номером, «Ванкувер» — шведского форварда Элиаса Петтерссона (18) под пятым.

В прошедшем сезоне Хишир провел 57 матчей в Главной юниорской лиге Квебека за клуб «Галифакс» и набрал 86 очков (38 голов + 48 передач), он стал первым швейцарцем, выбранным под первым номером. Патрик выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Брэндон», на его счету 46 (20+26) очков в 33 матчах прошедшего сезона, а годом ранее он был признан самым ценным игроком плей-офф WHL и помог своей команде впервые за двадцать лет завоевать чемпионство. Хейсканен прошлый сезон провел в финском клубе ХИФК, где в 37 матчах набрал 10 очков (5+5).

Первый драфт НХЛ состоялся в 1963 году. За всю историю под первым номером было выбрано три россиянина: Илья Ковальчук («Атланта», 2001), Александр Овечкин («Вашингтон», 2004) и Наиль Якупов («Эдмонтон», 2012).