Генменеджер «Коламбуса»: Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинстве

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В пятницу «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого «Коламбус» получил из «Чикаго» Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» приобрел форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

«Мы искали результативного игрока, мы хотели хоккеиста, который умеет переломить ход матча, и статистика Артемия говорит о том, что мы его нашли. Важной частью хоккея является игра в большинстве, все мы знаем, что когда выдаются напряженные игры, особенно в плей-офф, игра в большинстве выходит на первый план. И Панарин — один из сильнейших игроков лиги в этом компоненте», — сказал Кекяляйнен.

«Кроме того, Панарин очень мужественный хоккеист, хоть и не входит в число «мощных» игроков лиги. Но мы заметили, что в НХЛ наблюдается тенденция к ускорению игры. Панарин — динамичный хоккеист, который обладает огромной скоростью и высоким индивидуальным мастерством, чтобы обыгрывать соперника «один в один», — отметил генменеджер.

«Некоторые могут предположить, что хорошее выступление Панарина в “Чикаго” было связано с игрой его звездных партнеров по звеньям — Джонатана Тэйвза или Патрика Кейна, но мы считаем, что это не так», — добавил функционер.

Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года, в сезоне-2015/16 был признан лучшим новичком лиги.