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24 июня 2017, 1:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на 8 лет и $46 миллионов

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим Ти Джеем Оши, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Новое соглашение рассчитано на 8 лет, по контракту форвард получит 46 миллионов долларов.

«Ти Джей — ценный игрок нашего клуба, мы понимали, что нам крайне важно переподписать контракт с ним. Это очень мастеровитый игрок. Он является олицетворением такого игрока, который нужен нашей команде, чтобы конкурировать в лиге», — заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Оши в минувшем сезоне принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, набрал 56 очков (33 шайбы и 23 передачи). В 13 матчах плей-офф в активе 30-летнего игрока 12 очков (4+8).

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