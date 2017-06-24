Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на 8 лет и $46 миллионов
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. «Вашингтон» подписал новый контракт с нападающим Ти Джеем Оши, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Новое соглашение рассчитано на 8 лет, по контракту форвард получит 46 миллионов долларов.
«Ти Джей — ценный игрок нашего клуба, мы понимали, что нам крайне важно переподписать контракт с ним. Это очень мастеровитый игрок. Он является олицетворением такого игрока, который нужен нашей команде, чтобы конкурировать в лиге», — заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
Оши в минувшем сезоне принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, набрал 56 очков (33 шайбы и 23 передачи). В 13 матчах
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