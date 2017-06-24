Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на 8 лет и $46 миллионов

Новое соглашение рассчитано на 8 лет, по контракту форвард получит 46 миллионов долларов.

«Ти Джей — ценный игрок нашего клуба, мы понимали, что нам крайне важно переподписать контракт с ним. Это очень мастеровитый игрок. Он является олицетворением такого игрока, который нужен нашей команде, чтобы конкурировать в лиге», — заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.