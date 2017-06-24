«Чикаго» обменял серебряного призера ОИ Хьяльмарссона в «Аризону» на Мерфи и Дофина

Хьяльмарссон в минувшем сезоне принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата и набрал 18 очков (5 шайб и 13 передач). 30-летний швед защищал цвета «Чикаго» на протяжении 10 лет, в составе клуба он трижды побеждал в Кубке Стэнли. В качестве игрока сборной Швеции на Олимпиаде-2014 в Сочи стал серебряным призером.

«Всем известно, какой вклад Никлас внес в завоевание командой трех Кубков Стэнли, но по-настоящему его полюбили за постоянную готовность приходить партнерам на выручку, бескорыстность и то, как он представлял “Чикаго” на льду и вне его. Он дебютировал в “Чикаго” в 2008 году и постепенно зарекомендовал себя одним из самых ярких бойцов в клубной истории», — сказал генеральный менеджер клуба Стэн Боумэн.

Мерфи в 77 матчах «регулярки» забросил две шайбы и сделал 15 передач. 22-летний Дофин в 24 матчах забросил две шайбы и сделал одну передачу.