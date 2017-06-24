«Чикаго» обменял серебряного призера ОИ Хьяльмарссона в «Аризону» на Мерфи и Дофина
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. «Чикаго» и «Аризона» совершили обмен, в результате которого в стан «Койотис» перебрался защитник Никлас Хьяльмарссон, а в обратном направлении отправились защитник Коннор Мерфи и форвард Лоран Дофин, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Хьяльмарссон в минувшем сезоне принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата и набрал 18 очков (5 шайб и 13 передач). 30-летний швед защищал цвета «Чикаго» на протяжении 10 лет, в составе клуба он трижды побеждал в Кубке Стэнли. В качестве игрока сборной Швеции на Олимпиаде-2014 в Сочи стал серебряным призером.
«Всем известно, какой вклад Никлас внес в завоевание командой трех Кубков Стэнли, но
Мерфи в 77 матчах «регулярки» забросил две шайбы и сделал 15 передач. 22-летний Дофин в 24 матчах забросил две шайбы и сделал одну передачу.
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