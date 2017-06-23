В мире существует очень мало людей, которые могут исполнять на льду то, на что способен Артемий Панарин. Его видение площадки, его креативность, его бросок — все это соответствует высочайшим стандартам. Он помог Патрику Кейну взлететь на новые вершины и каждый раз заставлял фанатов «Чикаго» в изумлении вскакивать со своих мест.

Но он не выходит в меньшинстве. Он не приносит много пользы на своей половине площадки. Он не обладает габаритами, чтобы продуктивно отрабатывать при форчекинге.

Зато Брэндон Саад умеет это делать. Также он не обделен другими талантами. И он способен заткнуть брешь, образовавшуюся после неожиданного отъезда Мариана Хоссы. И он на год младше Панарина. И его контракт с аналогичным кэпхитом длится на четыре года дольше, чем соглашение Артемия. И он из числа тех, кого не хватало «Блэкхокс» и Джонатану Тэйвзу.

Панарин более яркий игрок, чем Саад. Но Брэндон более разносторонний хоккеист, чем Артемий.

За один день «Ястребы» кардинально перетрясли чемпионский состав. За 20 минут они разительно изменили свой ростер. Клуб обменял Артемия Панарина и Тайлера Мотта (вместе с пятым раундом драфта-2017) в «Коламбус» на Брэндона Саада и голкипера Антона Форсберга (вместе с шестым раундом драфта-2018). Это знаковое событие случилось почти сразу же после того, как трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» Никлас Яльмарссон отправился в «Аризону» в обмен на игрока обороны Коннора Мерфи и нападающего Лорана Дофина.

Эти сделки сделали состав «Чикаго» моложе. Они сделали «Хокс» мощнее. И они подарили команде ощущение большой стабильности и уверенности в завтрашнем дне — договоры Панарина и Яльмарссона истекли бы через два года. А затем игроки могли потребовать значительной прибавки. Тем временем Саад подписан до конца сезона-2020/21, а Мерфи — до конца сезона-2021/22.

Но сделали ли эти трейды «Чикаго» лучше? Сложно сказать. Мерфи во многом напоминает Яльмарссона — защитник-домосед с небольшим потенциалом в атаке — но он пока не ровня шведу. Он показывал посредственную игру на протяжении четырех лет в составе паршивой «Аризоны». Однако он молод и чем-то приглянулся «Хокс», так что, возможно, смена команды положительно скажется на нем. В любом случае, оборонительные редуты «Ястребов» значительно поредели за последние дни с уходом Яльмарссона в «Аризону», а Тревора ван Римсдайка — в «Каролину». Появление Мерфи лишь облегчит проблемы с потолком зарплат «Чикаго».

Ключевым, конечно, является возвращение Саада. «Хокс» два года пытались найти замену форварду, который в 2015 году в статусе ограниченно свободного агента был отдан в «Коламбус» в обмен на Артема Анисимова. Он является тем самым левым крайним, которого все эти два годы искал — и в котором нуждался — Джонатан Тэйвз. За три года пребывания Брэндона в команде Джонатан набирал в среднем 0,89 очка за игру. Но с потерей Саада (а также Патрика Шарпа) результативность Тэйвза снизилась до 0,76 очка за игру. Кого-то только «Ястребы» не ставили рядом с капитаном в отчаянной попытке исправить ситуации — от Райана Гарбутта до Виктора Тихонова, от Райана Хартмана до Ника Шмолца.

Тэйвзу нужен Саад больше, чем Кейну — Панарин. А «Ястребам» действительно очень и очень нужен прежний капитан. Факт в том, что Саад — мощный, быстрый, ответственный, работоспособный форвард — с дебютного сезона в составе «Чикаго» заслужил сравнений с Марианом Хоссой. И это делает его более значимой фигурой для «Блэкхокс», чем Панарин. Заменить 31 гол Артемия проще, чем заменить все то, что делал Хосса, и заменить все то, на что способен Тэйвз рядом с Саадом. Кроме того, Брэндон сам наколотил 55 голов за последние два года — всего на шесть меньше, чем россиянин.