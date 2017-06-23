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23 июня 2017, 23:03 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Рейнджерс» обменяли Степана и Раанту в «Аризону» на Деанджело и право выбора

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял форварда Дерека Степана и голкипера Антти Раанту в «Аризону» на защитника Энтони Деанджело и право выбора в первом раунде драфта 2017 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Степан в минувшем сезоне в 81 матче регулярного чемпионата набрал 55 очков (17 шайб и 38 передач) и 6 очков (2+4) в 12 матчах плей-офф.

Раанта в 30 матчах «регулярки» отразил 92,2% бросков, четыре матча провел без пропущенных шайб.

Деанджело в 39 играх набрал 14 очков (5+9).

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