«Рейнджерс» обменяли Степана и Раанту в «Аризону» на Деанджело и право выбора
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял форварда Дерека Степана и голкипера Антти Раанту в «Аризону» на защитника Энтони Деанджело и право выбора в первом раунде драфта 2017 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Степан в минувшем сезоне в 81 матче регулярного чемпионата набрал 55 очков (17 шайб и 38 передач) и 6 очков (2+4) в 12 матчах
Раанта в 30 матчах «регулярки» отразил 92,2% бросков, четыре матча провел без пропущенных шайб.
Деанджело в 39 играх набрал 14 очков (5+9).
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