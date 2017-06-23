Бобровский: Тренер «Коламбуса» любит таких бойцов, как Панарин
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Джон Торторелла любит таких игроков с бойцовским характером, как российский нападающий Артемий Панарин. Об этом ТАСС рассказал вратарь команды Сергей Бобровский.
В пятницу было объявлено о переходе Панарина в «Коламбус» из «Чикаго».
«У Джона Тортореллы действительно жесткий характер, но он любит бойцов, а Артемий — игрок с бойцовским характером. Уверен, все будет хорошо», — сказал Бобровский.
Российский форвард был признан лучшим новичком лиги в сезоне-2015/16.
«Артемий — один из лучших хоккеистов планеты: креативный, быстрый, с хорошим броском. Очень рад его появлению в рядах “Коламбуса”. Уверен, он усилит нашу атаку», — отметил вратарь.
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