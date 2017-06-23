Бобровский: Тренер «Коламбуса» любит таких бойцов, как Панарин

В пятницу было объявлено о переходе Панарина в «Коламбус» из «Чикаго».

«У Джона Тортореллы действительно жесткий характер, но он любит бойцов, а Артемий — игрок с бойцовским характером. Уверен, все будет хорошо», — сказал Бобровский.

Российский форвард был признан лучшим новичком лиги в сезоне-2015/16.

«Артемий — один из лучших хоккеистов планеты: креативный, быстрый, с хорошим броском. Очень рад его появлению в рядах “Коламбуса”. Уверен, он усилит нашу атаку», — отметил вратарь.