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23 июня 2017, 20:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Генменеджер «Коламбуса»: Клуб провел очень хороший обмен, заполучив Панарина

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» сделал хороший ход, заполучив в результате обмена российского нападающего Артемия Панарина. Такое мнение высказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен, которого цитирует пресс-служба клуба.

«Два года назад Артемий был признан лучшим новичком и вошел во вторую символическую сборную по итогам прошедшего сезона, — отметил Кекяляйнен. — Он является одним из самых энергичных игроков в лиге. Дорогого стоит заполучить такого игрока как Панарин, мы уверены, что сделали очень хороший шаг, решившись на этот обмен».

В результате обмена «Коламбус» также получил из «Чикаго» нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В минувшем сезоне Панарин провел за «Чикаго» 82 матча в регулярном чемпионате и четыре игры в Кубке Стэнли. В чемпионате он набрал 74 очка (31 шайба + 43 передачи), в плей-офф отдал одну результативную передачу.

Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года после приезда в НХЛ. По итогам сезона-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В конце декабря 2016 года он подписал новый контракт с «Чикаго», который был рассчитан на два года. Панарин вошел во вторую символическую сборную звезд сезона-2016/17 вместе с форвардами Никитой Кучеровым («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), защитниками Данканом Кейтом («Чикаго»), Виктором Хедманом («Тампа-Бэй») и вратарем Брэйденом Холтби («Вашингтон»).

До выступления в НХЛ Панарин играл за «Витязь», «Ак Барс» и СКА. В 2015 году в составе санкт-петербургской команды он стал обладателем Кубка Гагарина. Является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером чемпионата мира. Полуфиналист Кубка мира 2016 года.

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Сегодня за океаном состоялся сенсационный трансфер с участием одной из главных звезд российского хоккея: «Чикаго» обменял форварда Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в «Коламбус» на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга. «СЭ» объясняет, что произошло.
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