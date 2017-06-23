Генменеджер «Коламбуса»: Клуб провел очень хороший обмен, заполучив Панарина

«Два года назад Артемий был признан лучшим новичком и вошел во вторую символическую сборную по итогам прошедшего сезона, — отметил Кекяляйнен. — Он является одним из самых энергичных игроков в лиге. Дорогого стоит заполучить такого игрока как Панарин, мы уверены, что сделали очень хороший шаг, решившись на этот обмен».

В результате обмена «Коламбус» также получил из «Чикаго» нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В минувшем сезоне Панарин провел за «Чикаго» 82 матча в регулярном чемпионате и четыре игры в Кубке Стэнли. В чемпионате он набрал 74 очка (31 шайба + 43 передачи), в плей-офф отдал одну результативную передачу.

Панарин выступал за «Чикаго» с 2015 года после приезда в НХЛ. По итогам сезона-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В конце декабря 2016 года он подписал новый контракт с «Чикаго», который был рассчитан на два года. Панарин вошел во вторую символическую сборную звезд сезона-2016/17 вместе с форвардами Никитой Кучеровым («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), защитниками Данканом Кейтом («Чикаго»), Виктором Хедманом («Тампа-Бэй») и вратарем Брэйденом Холтби («Вашингтон»).