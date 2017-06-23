Панарина обменяли в «Коламбус». «Чикаго» сошел с ума?

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Любой современный спорт — это жестокий мир, где нет места сентиментальности. Всего несколько месяцев назад «Чикаго» подписал новый двухлетний контракт с лучшим новичком сезона-2016/17 и одним из сильнейших левых нападающих НХЛ. Слова «Панарин» и «Блэкхокс» плотно засели в умах болельщиков по обе стороны океана как взаимосвязанные. Говорим «Чикаго» — и после легенд клуба Данкана Кита, Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза сразу же вспоминаем русского «Хлебушка».

А точнее — вспоминали … Роман Панарина с одной из лучших команд лиги последнего десятилетия стремительно оборвался. Не было ни слухов, ни малейших намеков, что «Чикаго» собирается обменять Артемия.

Не было и причин — тех самых причин, которые часто объясняют звездные переходы, вроде игровых проблем хоккеиста или конфликта с тренером. Панарин провел отличный регулярный чемпионат, второй раз подряд пробив гроссмейстерскую отметку в 70 очков, в плей-офф сыграл неважно (но кто у вылетевшего в первом раунде «Чикаго» был хорош?), и, думается, спокойно готовился в новому сезону в составе «Блэкхокс».

Что же произошло? В Чикаго сошли с ума?

Пожалуй, нет. Все объясняется куда проще и куда более рациональными мотивами. «Чикаго» — это не просто один из 30 клубов НХЛ. «Чикаго» — это команда, которая до двукратного триумфа «Питтсбурга» выиграла три Кубка Стэнли за шесть лет. «Блэкхокс» достигли таких заоблачных высот, что они не могут себе позволить провальный плей-офф, в котором хоккиесты забрасывают всего две (!) шайбы за четыре матча. И потому менеджмент клуба во главе с сыном легендарного Скотти Боуэмена Стэном должен был рубить сплеча. Идти на риск, чтобы вернуть команде, которая и так хороша в регулярном чемпионате, былую «кубковость».

Тэйвз, Кейн, Кит — фигуры неприкасаемые, а из остальных хоккеистов лишь немногие представляют серьезную ценность на рынке. «Чикаго» решил вернуть в штат Иллинойс свою бывшую звезду — американского форварда Брэндона Саада, который выиграл в составе «Ястребов» два Кубка Стэнли, оба раза здорово проявив себя в плей-офф. Два года назад права на него перешли к «Коламбусу» в обмен на … Артема Анисимова. Теперь ситуация повторилась с точностью до наоборот, только место своего экс-партнера и соотечественника занял Панарин.

Российским фанатам «Хлебушка», которые два последних года поддерживали «Чикаго», остается только смириться. Вчера Панарин играл за «Блэкхокс» — а теперь он станет, вероятно, главной звездой нападения команды Сергея Бобровского. НХЛ — быстрая лига во всех отношениях, и никогда нельзя быть уверенным, что произойдет на льду или трансферном рынке в следующий момент. Поболеем за Панарина в «Коламбусе»!