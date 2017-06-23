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23 июня 2017, 19:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Чикаго» обменял Панарина и Мотта в «Коламбус» на Саада и А. Форсберга

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападаюещего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Чикаго Блэкхоукс обменял нападающих Артемия <span class=error>Панарина</span> <span class=error>Тайлера</span> <span class=error>Мотта</span> и выбор в шестом раунде <span class=error>драфта</span> 2017 года в <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> получив взамен <span class=error>нападаюещего</span> Брэндона <span class=error>Саада</span> вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде <span class=error>драфта</span> 2018 года. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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25-летний Панарин выступает за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей.

24-летний Саад перешёл в «Коламбус» из «Чикаго» два года назад. В сезоне-2016/17 на его счету 53 (24+29) результативных балла в 82 играх «регулярки» и 3 (1+2) очка в пяти матчах плей-офф.

22-летний Мотт дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, набрав 7 (4+3) очков в 33 матчах. 24-летний Форсберг за три сезона в «Коламбусе» сыграл 10 матчей, одержав одну победу с процентом отражённых бросков 87,9 и коэффициентом надёжности 4,02.

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