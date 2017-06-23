Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30173751/
23 июня 2017, 19:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бронзовый призёр ЮЧМ-2017 Алексей Липанов подписал контракт с клубом OHL

Нападающий Алексей Липанов подписал контракт с клубом OHL «Бэрри Колтс», сообщается на официальном сайте клуба.

18-летний Липанов был выбран «Бэрри Колтс» на драфте CHL 2016 года в первом раунде. Ранее он выступал в системе московского «Динамо», набрав в прошлом сезоне 3 очка в 11 матчах в МХЛ за ХК МВД и 5 (3+5) очков в 21 матче за «Динамо» Балашиха в ВХЛ. В составе юниорской сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2017 года. Липанов будет доступен для выбора на драфте новичков НХЛ 2017 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Чикаго» обменял Панарина и Мотта в «Коламбус» на Саада и А. Форсберга

«Чикаго» обменял Панарина и Мотта в «Коламбус» на Саада и А. Форсберга

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающих Артемия Панарина, Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Коламбус Блю Джекетс», получив взамен нападаюещего Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?