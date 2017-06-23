Бронзовый призёр ЮЧМ-2017 Алексей Липанов подписал контракт с клубом OHL

18-летний Липанов был выбран «Бэрри Колтс» на драфте CHL 2016 года в первом раунде. Ранее он выступал в системе московского «Динамо», набрав в прошлом сезоне 3 очка в 11 матчах в МХЛ за ХК МВД и 5 (3+5) очков в 21 матче за «Динамо» Балашиха в ВХЛ. В составе юниорской сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2017 года. Липанов будет доступен для выбора на драфте новичков НХЛ 2017 года.