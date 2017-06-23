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23 июня 2017, 19:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Чикаго» обменял Никласа Яльмарссона в «Аризону» на защитников Мёрфи и Дофина

«Чикаго Блэкхоукс» обменял защитника Никласа Яльмарссона в «Аризона Койотс» на защитников Коннора Мёрфи и Лорана Дофина.

Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

30-летний Яльмарссон в прошедшем сезоне провёл 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 18 (5+13) очков при показателе полезности «+12», а также четыре игры в плей-офф. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

22-летний Дофин провёл в сезоне-2016/17 24 игры, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «-2». 24-летний Мёрфи в 77 матчах отметился 17 (2+15) баллами при показателе полезности «-13».

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