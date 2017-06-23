«Чикаго» обменял Никласа Яльмарссона в «Аризону» на защитников Мёрфи и Дофина
«Чикаго Блэкхоукс» обменял защитника Никласа Яльмарссона в «Аризона Койотс» на защитников Коннора Мёрфи и Лорана Дофина.
Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
30-летний Яльмарссон в прошедшем сезоне провёл 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 18 (5+13) очков при показателе полезности «+12», а также четыре игры в
22-летний Дофин провёл в сезоне-2016/17 24 игры, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «-2». 24-летний Мёрфи в 77 матчах отметился 17 (2+15) баллами при показателе полезности «-13».
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