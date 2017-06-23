Альпен гольд. Швейцарец, который может стать первым номером драфта НХЛ

ИЗ СНЕЖНОГО РАЯ.

Швейцарский городок Натерс идеально подходит для изображения на туристическом плакате. На фоне прекрасных Альп вам бы улыбались своими белозубыми улыбками не менее прекрасные модели. Всего за 15 минут вы можете подняться на высоту в 2 тысячи метров и оказаться в окружении снежного рая. Уютно расположившийся в районе Большого Алечского ледника Натерс находится в 45 минутах езды от знаменитого Маттерхорна.

Именно в этом месте появился на свет наш герой — Нико Хишир. И именно здесь он впервые встал на коньки, хотя в раннем возрасте его гораздо больше привлекали катание на сноуборде и лыжах. Также большой интерес он проявлял к тем видам спорта, которыми увлекались его родители. Отец Нико играл в футбол, а мама была профессиональной пловчихой. Но все это было лишь развлечением. Никаких турниров каждую неделю, никаких жестких расписаний тренировок, никаких специальных лагерей по повышению мастерства, никакого давления со стороны родителей. И именно это разнообразие увлечений сделало из него того человека, который ворвется во взрослый хоккейный мир этим летом: самого яркого проспекта из Европы на драфте новичков НХЛ этого лета.

Наверное, вы уже много слышали о Нико Хишире, который выступает за «Галифакс» из юниорской лиги Квебека. Возможно, вы запомнили его как человека, который чуть в одиночку не выбил сборную США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Хишир был главным действующим лицом той встречи, забив два блестящих гола в большинстве. И если бы не чудеса в исполнении вратаря американской команды Тайлера Парсонса, то Нико перевел бы ту встречу в овертайм.

После окончания матча Хишир услышал множество похвал в свой адрес, в том числе и от главного тренера американцев Боба Моцко, который, в итоге, привел команду к золотым медалям: «Это лучший игрок на турнире. Мы попробовали против него все четыре наших звена, но в каждой смене он доминировал на льду. После окончания матча мы все сошлись во мнении: «Это лучший игрок из всех, с кем нам приходилось сталкиваться на турнире».

И Моцко не одинок в своих восхищениях. Андре Туриньи, который тренирует «Музхэдз» и имеет за плечами богатый опыт тренерской работы на всевозможных уровнях, описывает Хишира как «лучшего профессионала, которого он видел на юниорском уровне». Наконец, достаточно узнать, что думает о Хишире бывший игрок НХЛ и сборной Швейцарии Патрик Фишер: «Что мне в нем нравится? Абсолютно все!».

ПОЛИГЛОТ.

Хишир обладает всеми задатками для того, чтобы стать лучшим швейцарским игроком в истории НХЛ. Лучшим швейцарским хоккеистом в истории. Все предрекают ему превзойти достижение соотечественника Нино Нидеррайтера, который был выбран под общим 5-м номером на драфте-2010, что является лучшим результатом для представителей Швейцарии в истории НХЛ. И хотя за звание 1-го номера драфта Хишир конкурирует с Ноланом Патриком, сложно представить, что он опуститься ниже второй строчки. И прошедший сезон лишь утвердил нас в этой мысли.

Более того, некоторые специалисты уже нарекли Хишира «швейцарским Коннором Макдэвидом». Да, между ними можно провести кое-какие параллели, но пока сложно назвать Хишира игроком, который может стать лучшим в мире. Макдэвид — квинтэссенция подготовки молодых талантов в Канаде. Максимальная занятость хоккеем с юных лет, высочайшая интенсивность тренировок, хоккейный сезон, который длится почти целый год. Конечно, Коннор выиграл от такой подготовки, но пример Хишира доказывает, что существует и альтернативный путь.

Как мы уже отмечали, Нико занимался различными видами спорта. Внимание на хоккее он сконцентрировал только в 12 лет. Его агент, Аллен Руа, вспоминает, как он встретил некоторых друзей Нико, которые приехали к нему в гости в Галифакс. Они рассказывали Аллену, что Хишир был прекрасным футболистом, перед которым открывались блестящие перспективы. Он даже выступал в сборной провинции для игроков не старше 16 лет. «Да, я был не так уж и плох, даже забил парочку голов, — улыбается Хишир, который свободно говорит на английском и немецком, а также может общаться на французском и на итальянском. — Я много играл в футбол, но, в конце концов, остановил свой выбор на хоккее, потому что он приносил мне больше приятных эмоций. Для меня это было просто решение».

Но Риналдо Хишир и его жена, Катя, всегда отмечали, что, кроме хоккея и футбола, у их сына было еще множество увлечений. Нико играл в теннис. Занимался гимнастикой, ходил на плавание и даже прыгал с 10-метровой вышки. Он занимался дзюдо, бегом по пересеченной местности и играл в волейбол. Также росли его старший брат, 22-летний Лука, который провел этот сезон в составе чемпиона Швейцарии «Берна», и старшая сестра, 20-летняя Нина, которая выступает за полупрофессиональный волейбольный клуб в Швейцарии.

Более того, родители даже пропустили чемпионский матч Луки против «Цуга» в чемпионате Швейцарии, так как у них на это время уже были забронированы билеты на матч юниорской сборной Швейцарии (игроки не старше 18 лет), в составе которой выступал Нико. «Мы — спортивная семья, — подтверждает Риналдо, чья жена работает спортивным инструктором в школе. — Мы считали, что детям важно заниматься разными видами спорта в молодом возрасте. Четыре тренировки и три игры в неделю. Однако не стоит думать, что вся их жизнь была посвящена только спорту. У Нико много приятелей, которые не имеют к спорту никакого отношения».

Однако не думайте, что такой метод воспитания вырастил из Хишира человека, который не так хочет попасть в профессиональный хоккей, как, скажем, какой-нибудь его сверстник из Су-Сент-Мари. Туриньи не нарадуется трудолюбием подопечного и его страстному желанию прогрессировать: «Он постоянно спрашивает меня, как можно улучшить тот или иной аспект игры. К примеру, он постоянно интересуется: “Как я могу улучшить игру в обороне?” — Я же всегда удивляюсь: “Ты смеешься?” — Я работал с Райаном О’Райлли в “Колорадо”, и в этом плане Хишир мне его очень напоминает. Он всегда находится там, где находится шайба. Он всегда контролирует своего подопечного».

НОВЫЙ ВЫЗОВ.

Как и многие сверстники из Канады, Хишир покинул отчий дом в возрасте 15 лет в поисках нового вызова на хоккейном уровне. Он уехал в Берн, что находится в часе езды от дома. А в 17 лет Нико решился на новые перемены и переехал через океан в Галифакс. И это решение полностью себя оправдало. В это же время год назад его расценивали как проспекта, который должен быть выбран в первом раунде. Но за один год в Северной Америке он сумел значительно повысить свои акции. Когда он стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии на молодежном чемпионате мира с 7 (4+3) очками в 5 встречах, гонка за право стать 1-м пиком предстоящего драфта началась. И теперь мало кто удивится, если первым 23 июня со сцены будет произнесено именно имя Нико Хишира. Прошедший сезон он завершил с 38 голами и 86 очками в 57 матчах, добавив к этому 3 гола и 7 очков в серии первого раунда плей-офф, которая, правда, закончилась поражением от «Руэн-Норанды».

Одних статистических показателей достаточно, чтобы обратить на себя внимание, но скаутов гораздо больше впечатлило то, насколько разносторонне развита его игра и как он выкладывается в каждом матче. «Он не просто гоняется за человеком с шайбой, он преследует его, — говорит один из скаутов. — Кто-то просто бегает за спиной соперника. Он же оказывает давление с умом».

Туриньи видел Хишира в составе сборной Швейцарии U-18, так что понимал, что «лосеголовые», получают классного игрока. Но тренер не представлял, какой потенциал заложен в этом мальчике. Когда-то Туриньи столкнулся по юниорам с другим молодым игроком из Швейцарии — Свеном Андригетто. И тренер тогда тоже не до конца понимал, чего от него можно ожидать, пока Свен не наколотил 172 очка за два сезона в лиге Квебека. Хиширу потребовалось четыре-пять матчей, чтобы привыкнуть к новым площадкам и новой обстановке, но с каждой встречей, с каждым днем он расцветал. «Когда он только приехал к нам, я рассчитывал, что он может попасть в топ-20 предстоящего драфта. Затем можно было говорить уже о топ-5. Потом мы увидели: «Ух, он может оказаться в тройке». Затем: «Ух, в числе двух лучших».

С каждым днем он становился все лучше. Каждый день мы думали: «Хорошо, мы знаем, чего ждать от Нико», — и каждый день он нас удивлял. Даже в плей-офф… с каждой игрой он становился все лучше. Тогда я убедился: «Этот парень — большой игрок».

ДАЦЮК СРЕДИ КУМИРОВ.

Если говорить о готовности ко взрослому хоккею, то Хишир является фаворитом, если оценивать перспективы сразу попасть в профессиональную команду. Если говорить о сочетании таланта, игрового интеллекта и трудолюбия, то в этом сомнений нет. Некоторые сомнения вызывают лишь физические данные 18-летнего нападающего — 180 см роста и 82 кг веса. Хишир сам понимает, что ему необходимо набирать массу, становиться сильнее, если он хочет добиться стабильного успеха. Туриньи сравнивает подопечного с двумя хоккеистами, которые, по словам Нико, были его кумирами, — с Хенриком Зеттербергом и Павлом Дацюком. Андре утверждает, что Нико представляет из себя сочетание атакующих талантов шведа и оборонительных навыков россиянина.

Однако не стоит торопить события, и любая команда, которой достанется Хишир на драфте, не должна об этом забывать. Форвард приехал в Северную Америку, чтобы подготовить себя к новым реалиям. Если руководствоваться личными мотивами, то Туриньи хотел бы, чтобы Нико в следующем сезоне вернулся в «Галифакс», но он также отмечает, что на нападающего выпала огромная нагрузка и после окончания молодежного чемпионата мира в игре Хишира проглядывалась усталость. Также он получил травму запястья, что тоже не улучшило его состояние. «Он был измотан. Иногда он был бледным от усталости. Нико жаловался: «Боже, как много матчей». Я мог лишь отвечать: «Привыкай. Такова твоя жизнь на ближайшие 15−20 лет».

Может ли он попасть в НХЛ в следующем сезоне? Да, потому что это действительно умный и талантливый парень. Но сможет ли он принести своей команде много пользы? Пока я склоняюсь к отрицательному ответу. Не думаю, что это пошло бы ему на пользу прямо сейчас.

Последние пару драфтов немного избаловали нас, особенно если говорить о ярких талантах. Но не стоит забывать, что далеко не все топовые проспекты сразу же попадали в НХЛ. Хишир готов продолжать постепенно двигаться вперед к своей цели. В конце концов, его жизнь шла в очень быстром темпе с того момента, как он в 10-летнем возрасте приехал в команду 15-летних мальчишек в соседнем Виспе и в 9 матчах набрал 26 очков. На прошедшем молодежном первенстве он доказал, что способен доминировать на турнире, где обычно тон задают ребята постарше. Возможно, настало время чуть притормозить и сделать небольшую передышку. Сам Хишир не видит в этом ничего плохого.

Он хорошо усвоил это еще дома. Туриньи вспоминает, как впервые познакомился с родителями Нико. Это случилось на арене в Викториавилле. Риналдо интересовал только один вопрос: как ведет себя сын с человеческой точки зрения? Упорно ли он трудится? Ведет ли себя скромно? Не зазнается ли? Слушает ли тренера? Речь об игровом времени или его роли в розыгрыше большинства не заходила ни разу. Любой тренер, который общался с родителями ребенка-хоккеиста, понимает, как редко такое можно встретить.

«Конечно, я стремлюсь попасть в НХЛ в следующем сезоне. В любом случае, я буду работать изо всех сил, а к чему это приведет… я буду рад любому исходу. Я знаю, что этот труд зря на пропадет», — заключает Хишир.