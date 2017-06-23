Экс-наставник «Айлендерс» Джек Капуано вошёл в тренерский штаб «Флориды»

«Я рад приветствовать Джека в нашем штабе. Он умный и опытный специалист, который хорошо сработается с нашими молодыми игроками», — приводятся слова Бугнера на официальном сайте клуба.

«Я очень рад присоединиться к “Флорида Пантерз”. Спасибо владельцам за доверие и генеральному менеджеру за возможность работать вместе с Бобом, одним из лучших молодых тренеров в хоккее. В последние годы я неплохо узнал “Пантерз” и готов работать с такой молодой и талантливой командой», — сказал Капуано.