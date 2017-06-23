Источник: «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года

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Ранее появилась информация, что россиянин хочет подписать соглашение на шесть лет с зарплатой $ 7 млн в год.



Журналист Sportsnet Эрик Инглз сообщает со ссылкой на источник, что «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года.



В прошедшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате 76 матчей, набрав 54 (18+36) очка. В 2016 году Радулов, ранее выступавший за ЦСКА, подписал с канадским клубом однолетний контракт на $ 5,75.