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23 июня 2017, 18:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Источник: «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года

«Монреаль Канадиенс» продолжает вести переговоры по новому контракту с Александром Радуловым.

Монреаль Канадиенс продолжает вести переговоры по новому контракту с Александром <span class=error>Радуловым</span>. Увеличить
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Ранее появилась информация, что россиянин хочет подписать соглашение на шесть лет с зарплатой $ 7 млн в год.

Журналист Sportsnet Эрик Инглз сообщает со ссылкой на источник, что «Монреаль» предложил Радулову контракт на три года.

В прошедшем сезоне нападающий провёл в регулярном чемпионате 76 матчей, набрав 54 (18+36) очка. В 2016 году Радулов, ранее выступавший за ЦСКА, подписал с канадским клубом однолетний контракт на $ 5,75.

Монреаль Канадиенс
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