Лучшие проспекты драфта-2017. Топ-10

1. Нолан ПАТРИК (Канада)

Дата и место рождения: 19 сентября 1998; Виннипег, провинция Манитоба

Амплуа: центральный нападающий

Рост/вес: 189 см/90 кг

Хват: правый

Аналог (на кого похож по стилю): Эрик Стаал.

Пожалуй, настало время поговорить о том, что же из себя представляет Нолан Патрик. Он — лучший североамериканский проспект на драфте. Да, его нельзя сравнивать с Коннором Макдэвидом и Остоном Мэттьюсом. Патрик не ворвется в НХЛ в следующем сезоне и не забьет сходу 40 голов. Но это говорит лишь о том, что он — нормальный человек. «Я не вижу игрока сильнее на этом драфте, — уверяет один из скаутов. — Его нельзя назвать талантом, который рождается раз в десятилетие, он не считается суперзвездой, но это действительно просто очень и очень хороший хоккеист».

Патрика в прошедшем сезоне также преследовали травмы, что может отпугнуть некоторые команды, но также это можно расценить как просто череду неприятностей. До травм (операция по удалению паховой грыжи, а также повреждение абдоминальных машц) это был игрок, который спокойно набирал 100 очков за сезон в юниорской лиге. Если бы он был на несколько дней постарше, то мог бы рассчитывать на попадание в топ-3 драфта прошлого года.

А если не считать проблем со здоровьем, то в игре нападающего «Брэндона» нет явных минусов. «Попробуйте сами их найти¸ — настаивает другой скаут. — У него нет откровенно слабых мест».

2. Нико ХИШИР (Швейцария)

Дата и место рождения: 4 января 1999; Натерс

Амплуа: центральный нападающий

Рост/вес: 184 см / 81 кг

Хват: левый

Аналог: Джо Павелски.

Когда Хишир только приехал перед началом нынешнего сезона из Швейцарии в «Галифакс», то от него не ждали очень ярких свершений. Но своей игрой он заставил говорить о себе весь хоккейный мир. Теперь Хишир поставил под сомнение тот факт, что Нолан Патрик будет выбран под 1-м номером. Свои претензии он подтвердил на молодежном чемпионате мира, где в четвертьфинале чуть не выбил в одиночку из турнира будущего чемпиона — сборную США.

«Сложно не отдать ему должное, — признает один из скаутов. — То, как он проявил себя на молодежном первенстве мира, в довольно посредственной команде, впечатлило многих».

Также очень хочется попробовать сравнить его с предыдущими европейскими игроками в составе «Музхэдз». Николай Элерс когда-то также отлично зарекомендовал себя в команде, однако влияние Хишира на выступление «Лосеголовых» можно оценить еще выше. «Разница в том, что во времена Элерса состав был сильнее, — объясняет один из скаутов. — В этом году у “Галифакса” была молодая команда. Особенно в обороне. Так что Нико зачастую приходилось начинать атаки от своих ворот».

Швейцарец не обладает скоростными качествами Элерса, но Нико прекрасно умеет найти бреши в обороне соперника. У него блестящий игровой интеллект.

3. Гэйб ВИЛАРДИ (Канада)

Дата и место рождения: 16 августа 1999; Кингстон, провинция Онтарио

Амплуа: центральный нападающий

Рост/вес: 188 см / 87 кг

Хват: правый

Аналог: Джейсон Эллисон.

Год начался для Виларди на минорной ноте, ведь он получил травму колена прямо перед открытием Мемориала Ивана Глинки. Также в ноябре он лег на срочную операцию по удалению аппендицита (он даже провел игру, прежде чем обнаружил, что ему нужна врачебная помощь).

Но когда Виларди все же выходил на лед, то представлял из себя грозную силу в составе «Виндзора». «Он прекрасно чувствует игру, — описывает его один из скаутов. — Он действительно великолепно играет без шайбы, просчитывает дальнейшее развитие событий. Могут возникнуть кое-какие вопросы по его катанию, то это слишком умный игрок, чтобы не исправить эти недочеты».

Да, катание. Именно над этим аспектом игры Виларди трудится активнее всего. Многие специалисты сравнивают его в этом плане с нападающим «Оттавы» Марком Стоуном, который также испытывал схожие проблемы, но сумел добиться успеха в НХЛ. Причем специалисты подчеркивает, что в этом возрасте Стоун катался хуже Виларди. «Да, все знают о его недочетах с ногами, — заключает скаут, — но он прекрасно владеет клюшкой, а катание еще придет. То, как он умеет забить, находясь в окружении соперников, напоминает мне Кори Перри».

4. Кэйси МИТТЕЛЬШТАДТ (США)

Дата и место рождения: 22 ноября 1998; Иден-Прери, штат Миннесота

Амплуа: центральный/левый нападающий

Рост/вес: 185 см / 91 кг

Хват: левый

Аналог: Джейден Шворц.

Миттельштадта ждали в университете Миннесоты этим летом, но прежде он очень хотел добиться успеха со своей школьной командой из родного Иден-Прери. Пока он ждал начала сезона, попробовал свои силы в составе «Грин-Бэй» из хоккейной лиги США. «Он обладает ярким талантом и горазд на выдумки, так что у него есть шанс вырасти в хорошего игрока, — отмечает скаут. — У него нормальное катание — не очень отточенное, но он движется быстрее с шайбой, чем без нее».

Конечно, статус главной звезды привлекал к Миттельштаду повышенное внимание соперников, так что его команда из Иден-Прери вылетела в полуфинале (сам игрок к тому моменту имел повреждение, но выходил на лед через боль). Затем нападающий вернулся в «Грин-Бэй» и набрал 8 очков в 8 заключительных матчах сезона. «Это очень динамичный игрок. Он может протащить шайбу, сделать передачу. Его прогресс заметен невооруженным глазом, как и улучшение катания», — заключает скаут.

В хоккейной лиге США Миттельштадт показывал результативность в 1,25 очка за игру.

5. Кэйл МАКАР (Канада)

Дата и место рождения: 30 октября 1998; Калгари, провинция Альберта

Амплуа: защитник

Рост/вес: 180 см / 81 кг

Хват: правый

Аналог: Эрик Карлссон.

Велика вероятность того, что Макар станет первым защитником, которого выберут на драфте 2017 года. Его скромные физически данные лишь подчеркивают уровень его таланта, а также перемены стереотипного мышления в НХЛ относительно размером игроков обороны. «Он добивается успеха на любом уровне, потому что страстно жаждет этого, — говорит скаут. — Это хороший проспект, и я буду шокирован, если он не попадет в топ-10. У него есть внутренний стержень, характер. Пусть он не высок ростом, но это не останавливается его».

Макар заявил о себе в составе команды «Канада Запад» на турнире World Jr.A Challenge в декабре, когда установил рекорд соревнований, отметившись 5 очками во встрече со Швейцарией. «Забавно, что в первой игре он выглядел блестяще, но в последующих — просто нормально. Но в глаза сразу бросалось то, как он владеет шайбой, контролирует происходящее на льду. Не думаю, что габариты станут для него помехой на более высоком уровне».

В прошедшем сезоне Макар блистал в юниорской лиги Квебека и был приглашен на игру среди лучших проспектов. Дальше он планирует выступать за университет Массачусетса. Но Кэйл все равно должен стать самым высоко задрафтованным игроком юниорской лиги Альберты с 2008 года, когда «Бостон» под 16-м номером забрал Джо Колборна.

6. Миро ХЕЙСКАНЕН (Финляндия)

Дата и место рождения: 18 июля 1999; Эспоо

Амплуа: защитник

Рост/вес: 184 см / 79 кг

Хват: левый

Аналог: Райан Макдона.

Спору нет, сборная Финляндии провально выступила на молодежном чемпионате мира, чуть не вылетев дивизионом ниже, хотя год назад команда завоевала золото домашнего первенства. Однако специалисты все равно высоко оценили выступление Хейсканена, который проявил себя даже ярче, чем другой яркий защитник в составе сборной — проспект «Ванкувера» Олли Юолеви. «Он играет очень уверенно, — отмечает скаут. — Он способен приносить пользу на обоих концах площадки и не боится играть под прессингом. Игра с каждым годом становится быстрее, но его навыков достаточно, чтобы не испытывать с этим проблем».

Хейсканен уже хорошо зарекомендовал себя в чемпионате Финляндии, где он выходит против взрослых профессионалов и получает достаточно игрового времени в составе ХИФКа. Из-за вирусной инфекции защитник пропустил конец регулярного сезона, но вернулся в строй в плей-офф и не растерял своих лучших качеств. Хейсканен будет спорить с Макаром и Тимоти Лилиегреном из Швеции за звание лучшего защитника предстоящего драфта. «Не удивлюсь, что именно его выберут первым из игроков обороны. — продолжает скаут. — Он действительно действует очень уверенно и обладает большим талантом. Нельзя сказать, что он успешен в силовой борьбе, но он точно ее не чурается».

Хейсканен привлекает интерес многих команд из юниорских лиг, но, скорее всего, продолжит карьеру пока в Финляндии, где в ХИФКе ему полностью доверяют.

7. Оуэн ТИППЕТ (Канада)

Дата и место рождения: 16 февраля 1999; Питерборо, провинция Онтарио

Амплуа: правый нападающий

Рост/вес: 188 см / 92 кг.

Хват: правый

Аналог: Кайл Окпосо.

Последний раз, как мы проверяли, та команда, которая больше забивает, побеждает. А именно это Типпет делает лучше всего. Однако команда, которая остановит на нем выбор, также должна принять и его минусы: слабую игру в обороне, нестабильность и не всегда присутствующее желание бороться до конца. Нападающий «Миссисоги» — обладатель лучшего броска и лучший снайпер на предстоящем драфте, но очевидные минусы у него также есть. «Станет он новым Патриком Кейном или новым Робби Шремпом? — задается вопросом один из скаутов. — Он очень опасен у чужих ворот, но чем ближе он приближается к своим, тем меньше от него толку».

Типпет обладает всеми задатками для успеха в НХЛ: габариты, катание, бросок. Он — прирожденный снайпер. Однако у многих возникают вопросы относительно его трудолюбия, понимания игры. Сможет ли новый клуб поставить его рядом с центром, который будет снабжать его точными передачами?

8. Майкл РАСМУССЕН (Канада)

Дата и место рождения: 17 апреля 1999; Суррей, провинция Британская Колумбия

Амплуа: центральный нападающий

Рост/вес: 195 см / 92 кг

Хват: левый

Аналог: Джеймс ван Римсдайк.

Хоккейный твиттер взорвался в начале года, когда один из блогеров усомнился в полезности Расмуссена при игре в равных составах. Причина в том, что нападающий «Трай-Сити» и уроженец пригорода Ванкувера вполне может оказаться в составе «Кэнакс» этим летом, так что болельщики «Косаток» испытывают к нему особо теплые чувства. «Многие команды НХЛ мечтают заполучить габаритного центрфорварда, — говорит один скаут. — Майкл обладает хорошими руками, не боится играть на пятаке, умело подставляет клюшку. У него достойное катание, хотя над стартовой скоростью можно было бы поработать. Также у него взрывной характер, что иногда помогает ему, а иногда — мешает».

Расмуссен хорошо проявил себя на матче лучших проспектов, где он играл в одной тройке с коллегами по Западной хоккейной лиге: Коди Глэссом и Коулом Линдом. Перелом запястья скомкал Майклу сезон, однако не стоит забывать о большом потенциале игрока, ведь в этом году драфт беден действительно на яркие таланты. «Он бросается в глаза, — подтверждает другой скаут. — У него действительно хорошие руки. Он прекрасно чувствует себя перед воротами и любит силовую борьбу. Какие-то команды видят в нем потенциал игрока первой тройки, какие-то — третьей. Но, думаю, он должен вырасти в очень хорошего игрока второго звена».

9. Элиас ПЕТТЕРССОН (Швеция)

Дата и место рождения: 12 ноября 1998; Сундсвалль

Амплуа: центральный/левый нападающий

Рост/вес: 188 см / 75 кг

Хват: левый

Аналог: Хенрик Зеттерберг.

По самым оптимистичным подсчетам Петтерссон весит 75 килограмм. Так что очевидно, что ему нужно серьезно поработать над собой, прежде чем он сможет начать думать об НХЛ. Но после того, как он набирал почти очко за сезон в составе «Тимро» (вторая шведская лига), будет сложно пройти мимо игрока такого атакующего потенциала.

Если оставить за скобками габариты и физическую мощь, то проблем у Петтерссона не наблюдается. Он прекрасно видит площадку, отменно владеет шайбой и умеет проявить себя в важный момент матча. Петтерссон обладает задатками не только снайпера, но и плеймейкера. Однако некоторые скауты сомневаются, сможет ли он выжить в НХЛ: «Сейчас он играет так, что избегает активной борьбы, держится подальше от большого скопления хоккеистов. И, конечно, невольно задаешься вопросы: это умное действие на льду или проявление страха? И только один человек может дать ответ. Нужно понять: это инстинкт самосохранения или отсутствие ответственности за свои действия на льду?».

Пока складывается впечатление, что Элиас прибавил в физической борьбе и активнее занялся набором массы.

10. Коди ГЛЭСС (Канада)

Дата и место рождения: 1 апреля 1999; Виннипег, провинция Манитоба

Позиция: центральный нападающий

Рост/вес: 188 см / 81 кг

Хват: правый

Аналог: Марк Шайфли.

Глэсс не попал в состав на Мемориал Глинки, что стало для него достаточной мотивацией, чтобы ярче проявить себя в год драфта. В прошлом сезоне на нападающего не обращали много внимания, но в этом году форвард превратился в одного из самых опасных игроков Западной хоккейной лиги.

Так что не удивляйтесь, если нападающего «Портленда» выберут раньше, чем вы могли подумать, как в свое время «Джетс» поступили в случае с Марком Шайфли. «Он выделяется игровым интеллектом и отличными задатками плеймейкера. Дайте ему еще годик, и он будет доминировать в юниорской лиге. Сейчас он еще не окреп физически, но в будущем этот недостаток должен уйти. А его интеллект уже позволяет ему играть на высочайшем уровне».

Конечно, Глэсса никак нельзя отнести к разряду игроков, который полностью реализовали свой потенциал, но он достоянной проявил себя на Матче лучших проспектов и продолжает оставаться лидером «Портленда». У него действительно хорошие перспективы, но нужно продолжать работать. «Он талантлив, умен, — заключает скаут. — Трудолюбив, но когда речь заходит о ключевых моментах встречи, то он должен научиться брать ответственность на себя».