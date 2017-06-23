НХЛ может ввести наказание малым штрафом за неудачный тренерский просмотр офсайда

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сейчас в том случае, если просмотр показал правоту арбитров при определении офсайда, запросившая его команда теряет тайм-аут. Вместо этого предлагается наказывать ее малым штрафом.

Подобное новшество может быть введено с сезона-2017/18. Отмечается, что оно будет касаться только запросов по офсайду, а не блокировки вратаря. Всего в прошлом сезоне тренеры запросили 131 видеопросмотр офсайдов.