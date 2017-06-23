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23 июня 2017, 14:33 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

НХЛ может ввести наказание малым штрафом за неудачный тренерский просмотр офсайда

НХЛ может ввести изменения в практику использования тренерских видеопросмотров, сообщает официальный сайт лиги.

<span class=error>НХЛ</span> может ввести изменения в практику использования тренерских <span class=error>видеопросмотров</span>. Увеличить
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Сейчас в том случае, если просмотр показал правоту арбитров при определении офсайда, запросившая его команда теряет тайм-аут. Вместо этого предлагается наказывать ее малым штрафом.

Подобное новшество может быть введено с сезона-2017/18. Отмечается, что оно будет касаться только запросов по офсайду, а не блокировки вратаря. Всего в прошлом сезоне тренеры запросили 131 видеопросмотр офсайдов.
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