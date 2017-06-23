НХЛ может ввести наказание малым штрафом за неудачный тренерский просмотр офсайда
НХЛ может ввести изменения в практику использования тренерских видеопросмотров, сообщает официальный сайт лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сейчас в том случае, если просмотр показал правоту арбитров при определении офсайда, запросившая его команда теряет
Подобное новшество может быть введено с сезона-2017/18. Отмечается, что оно будет касаться только запросов по офсайду, а не блокировки вратаря. Всего в прошлом сезоне тренеры запросили 131 видеопросмотр офсайдов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter