Флёри, Нил и ещё три главных приобретения «Вегаса»
Новый клуб НХЛ из
Лас-Вегаса выбрал игроков на драфте расширения. Называем лучшие приобретения «рыцарей».
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Главной звездой и лицом новой команды из
Цветочек никогда не блистал статистикой, в НХЛ его коэффициент пропущенных за игру шайб ни разу не опускался ниже двух в среднем за игру, но Флёри за долгие годы карьеры приучил к тому, что в решающие моменты на него можно положиться.
Алексей Емелин
Жёсткий российский защитник должен стать лидером обороны «рыцарей» с самого начала становления команды. Емелин провёл в Монреале шесть лет, и за это время полюбился местной публике за свою самоотверженную игру и зубодробительные силовые приёмы.
Правда, действия Алексея не всегда вызывали понимания у соперников, судей или североамериканских хоккейных экспертов, которые позволяли себе сомневаться в адекватности россиянина, но у воспитанника жёсткой тольяттинской старой школы просто не могло сложиться другого игрового стиля.
Вряд ли «Монреаль» с лёгким сердцем расстался с Емелиным, но у Алексея достаточно тяжёлый контракт для хоккеиста, не набирающего и двадцати очков в сезоне, и «Хэбс», очевидно, решили потратить эти деньги на другие цели. В «Вегасе», по признанию россиянина, на него весьма рассчитывают, и если Емелин сможет играть чуть подисциплинированнее, то станет ведущим защитником новичка из
Марк Мето
В начале пути «Вегасу» не помешают опытные хоккеисты, и одним из таких станет 32-х летний
В прошедшем регулярном чемпионате Марк не забросил ни одной шайбы, но
Джеймс Нил
На данный момент бывший форвард «Нэшвилла» является главной надеждой в атаке для «Голден Найтс». «Предаторз» не хотели упускать Нила, но жёсткие правила защиты игроков и несговорчивость менеджера «Вегаса» вынудили «Нэшвилл» отказаться от сохранения форварда.
Лучшим временем в НХЛ для Нила стал сезон-2011/12, когда Джеймс наколотил в «регулярке» 81 (40 + 41) очко за «Питтсбург». Этот результат форвард не смог повторить ни в составе «пингвинов», ни после перехода в «Нэшвилл», однако репутация забивного и острого нападающего сохранилась за Нилом.
Если состав «Вегаса» после открытия рынка свободных агентов не прирастёт новыми звёздными игроками, то гипотетическая связка Нил — Шипачёв может стать главной ударной силой «рыцарей» в их первом сезоне.
Джонатан Маршессо
Ещё год назад приобретение этого нападающего вряд ли можно было назвать
Это будет весьма трудной задачей для Джонатана, ведь подтверждать приобретённый статус снайпера придётся в новой команде, но с другой стороны — «Вегас» пока испытывает дефицит забивных форвардов, поэтому Маршессо может получить невиданный прежде кредит доверия, увеличенный «айс-тайм» и больше шансов при игре в большинстве.
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