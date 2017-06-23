Генменеджер «Флориды»: В ближайшие пару дней собираюсь поговорить с агентом Ягра

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Хоккеист может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Ягр провёл все матчи своей команды в сезоне и стал четвёртым бомбардиром «Флориды» по итогам регулярного чемпионата.



«Я сказал его агенту, что мы поговорим после драфта расширения. У нас были продолжительные переговоры ранее, а в ближайшие пару дней я собираюсь поговорить с агентом ещё раз», — цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.