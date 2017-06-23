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23 июня 2017, 12:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Флориды»: В ближайшие пару дней собираюсь поговорить с агентом Ягра

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал о ходе переговоров по поводу нового контракта Яромира Ягра.

Генеральный менеджер Флориды <span class=error>Пантерз</span> <span class=error>Дэйл</span> <span class=error>Тэллон</span> рассказал о ходе переговоров по поводу нового контракта <span class=error>Яромира</span> <span class=error>Ягра</span>. Увеличить
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Хоккеист может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. Ягр провёл все матчи своей команды в сезоне и стал четвёртым бомбардиром «Флориды» по итогам регулярного чемпионата.

«Я сказал его агенту, что мы поговорим после драфта расширения. У нас были продолжительные переговоры ранее, а в ближайшие пару дней я собираюсь поговорить с агентом ещё раз», — цитирует функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Флорида Пантерз
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