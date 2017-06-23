Костин первый в официальном рейтинге проспектов Европы перед драфтом НХЛ
В Национальной хоккейной лиге вслед за драфтом расширения и вручением наград лауреатам минувшего сезона в
Лас-Вегасе в ночь на 24 июня по Москве состоится церемония драфта новичков. Россиянин Клим Костин стал лучшим в официальном рейтинге европейских проспектов от скаутского бюро НХЛ и должен уйти в первом раунде.
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Жизнь в НХЛ, замершая на несколько недель после победы «Питтсбург Пингвинз» в Кубке Стэнли, снова стремительно набирает обороты. 21 июня в
После нее для всех клубов НХЛ открылся рынок обменов (с 18 по 21 июня можно было совершать трейды только с «Вегасом»), и уже появились громкие сделки, а на носу ежегодная церемония драфта новичков, обещающая в этом году много интересного.
Первая «бомба»
Но прежде чем анонсировать, как сказали бы в КХЛ, ярмарку молодых талантов, нельзя пройти мимо состоявшихся уже после драфта расширения сделок.
И хотя от Джордана Эберле и Райана Строума все ждали, что они станут суперзвездами, пока оправдать щедро выданные авансы не получается ни у того, ни у другого.
Вообще, при беглом взгляде, или если ориентироваться на ощущения статусов игроков, данный трейд не кажется равноценным. Эберле, один из многочисленных первых номеров драфтов «нефтяников» в период их пребывания на дне лиги, величина вроде бы куда более серьезная.
Выбранный в 2008 году под общим первым номером форвард пришел в НХЛ через два сезона после 106 очков в составе «Реджайна Пэтс» в Западной хоккейной лиге (WHL) и должен был стать будущим «нефтяников» на долгие годы.
Впрочем, за семь сезонов в сильнейшей лиге мира Эберле так и не вышел на показатель «очко за игру», лишь один раз приблизившись к таким цифрам в своем втором сезоне в НХЛ — 76 (34+42) очков в 78 матчах.
Не смог Джордан, как и другие первые выборы клуба (Тайлер Холл, Райан Нюджент-Хопкинс), вывести «Ойлерз» из аутсайдеров лиги, а произошло это только с появлением в команде Коннора Макдэвида.
И именно благодаря МакДи и новым реалиям руководство «Эдмонтона» наконец разглядело главный минус Эберле — он является абсолютно некубковым хоккеистом. А как с таким побеждать в
За всю клубную карьеру Эберле играл в
Так что его обмен в «Айлендерс», которые, очевидно, надеются дать игроку новый импульс и ждут от него того же применительно к своей команде, вполне логичен. Логична и компенсация.
Райан Строум был выбран под общим пятым номером на драфте 2011 года и тоже пока не оправдывает надежд. Он провел в НХЛ четыре сезона, лишь раз добравшись до отметки в 50 (17+33) баллов, и он тоже сделал это в своем втором чемпионате.
Плюсы Строума по сравнению с Эберле в его способности сыграть не только справа, но и в центре. Кроме того, у Джордана совсем не получилось в звене с Макдэвидом, и теперь там обязательно попробуют Райана.
По контракту новичок «Эдмонтона» получает всего $2,5 млн в сравнении с $6 млн Эберле, но у того соглашение рассчитано еще на два сезона, в то время как Строум после ближайшего станет ограниченно свободным агентом.
«Вегас» набирает обороты
Активную деятельность продолжает «Вегас». Генменеджер клуба Джордж Макфи набрал на драфте расширения слишком много защитников, и уже начал «скидывать» их другим клубам в обмен на выборы на драфте.
Вместе с восьмым пиком 2018 года отправился в «Каролина Харрикейнз» обладатель Кубка Стэнли-2015 в составе «Чикаго Блэкхоукс» Тревор ван Римсдайк, а «золотые рыцари» за это будут иметь дополнительный пик второго раунда на ближайшем драфте.
На пятый выбор 2019 года обменял Макфи в «Монреаль» Дэвида Шлемко. «Канадиенз» и так остро нуждались в защитниках, а после потери Алексея Емелина, выбранного «Вегасом» на драфте расширения, эта нужда только усилилась.
Костин в европейском топе
Но обмены обменами, а главным событием ближайшей ночи будет, конечно, драфт молодых талантов. На ярмарку талантов выставились больше 50-ти российских хоккеистов, так что для нас все будет достаточно интересно.
Правда, специалисты считают класс-2017 не очень сильным и явно уступающим драфту прошлого года, когда были выбраны такие люди, как Остон Мэттьюс, Патрик Лайне, Йессе Пулюярви, и классу года 2018.
Впрочем, и здесь есть свои суперталанты. Например, большой интерес представляет первый пик. Еще недавно казалось, что у Нолана Патрика нет конкурентов, но сейчас кажется вполне вероятным, что выбирающий первым «Нью-Джерси Девилз» заберет швейцарского нападающего Нико Хишира, а Патрик достанется «Филадельфии Флайерз».
Тем не менее, в финальном официальном рейтинге североамериканцев от скаутского бюро НХЛ под первым номером значится именно Патрик, а игравший в QMJHL (юниорской лиге Квебека) за «Галифакс» Хишир — второй.
Европейский топ полевых проспектов возглавил форвард московского «Динамо» Клим Костин, отыгравший в минувшем сезоне восемь матчей в КХЛ, а также бывший капитаном юниорской сборной России.
Правда, специалисты прочат форварду выбор только в районе двадцатых номеров первого раунда. Во многом это связано с тем, что непонятно, уедет ли Костин за океан сразу же или останется в России.
Впрочем, вполне возможно, что выбор в пользу Клима сделает имеющая в первом раунде 14-й пик «Тампа-Бэй Лайтнинг», традиционно в последнее время делающая ставку на российских игроков.
Из других российских игроков, выставивших свои кандидатуры на драфт, шанс быть выбранным в первом раунде или хотя бы высоко, имеет разве что другой воспитанник «Динамо» Никита Попугаев, последние годы проведший в «Муз Джо Уорриорз» в WHL.
На пятом месте в европейском рейтинге голкиперов родившийся в Белоруссии динамовец
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