Костин первый в официальном рейтинге проспектов Европы перед драфтом НХЛ

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Жизнь в НХЛ, замершая на несколько недель после победы «Питтсбург Пингвинз» в Кубке Стэнли, снова стремительно набирает обороты. 21 июня в Лас-Вегасе отгремела торжественная церемония чествования игроков-лауреатов последнего сезона, во время которой также состоялся долгожданный драфт расширения, где новичок лиги «Вегас Голден Найтс» набрал себе команду.

После нее для всех клубов НХЛ открылся рынок обменов (с 18 по 21 июня можно было совершать трейды только с «Вегасом»), и уже появились громкие сделки, а на носу ежегодная церемония драфта новичков, обещающая в этом году много интересного.

Первая «бомба»

Но прежде чем анонсировать, как сказали бы в КХЛ, ярмарку молодых талантов, нельзя пройти мимо состоявшихся уже после драфта расширения сделок.

По-настоящему громыхнули обменом «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», разменявшие двух талантливых канадских хоккеистов немного разных поколений.

И хотя от Джордана Эберле и Райана Строума все ждали, что они станут суперзвездами, пока оправдать щедро выданные авансы не получается ни у того, ни у другого.

Вообще, при беглом взгляде, или если ориентироваться на ощущения статусов игроков, данный трейд не кажется равноценным. Эберле, один из многочисленных первых номеров драфтов «нефтяников» в период их пребывания на дне лиги, величина вроде бы куда более серьезная.

Выбранный в 2008 году под общим первым номером форвард пришел в НХЛ через два сезона после 106 очков в составе «Реджайна Пэтс» в Западной хоккейной лиге (WHL) и должен был стать будущим «нефтяников» на долгие годы.

Впрочем, за семь сезонов в сильнейшей лиге мира Эберле так и не вышел на показатель «очко за игру», лишь один раз приблизившись к таким цифрам в своем втором сезоне в НХЛ — 76 (34+42) очков в 78 матчах.

Не смог Джордан, как и другие первые выборы клуба (Тайлер Холл, Райан Нюджент-Хопкинс), вывести «Ойлерз» из аутсайдеров лиги, а произошло это только с появлением в команде Коннора Макдэвида.

И именно благодаря МакДи и новым реалиям руководство «Эдмонтона» наконец разглядело главный минус Эберле — он является абсолютно некубковым хоккеистом. А как с таким побеждать в плей-офф?

За всю клубную карьеру Эберле играл в плей-офф всего пять раз, но два первых случая были вообще в детстве, а в WHL оба раза он вылетал с «Реджайной» в первом же раунде. Третий случай произошел минувшей весной, но в своем дебютном Кубке Стэнли Джордан за две драматичных серии разжился в 13-ти встречах двумя передачами, подписав приговор своему пребыванию в команде.

Так что его обмен в «Айлендерс», которые, очевидно, надеются дать игроку новый импульс и ждут от него того же применительно к своей команде, вполне логичен. Логична и компенсация.

Райан Строум был выбран под общим пятым номером на драфте 2011 года и тоже пока не оправдывает надежд. Он провел в НХЛ четыре сезона, лишь раз добравшись до отметки в 50 (17+33) баллов, и он тоже сделал это в своем втором чемпионате.

Плюсы Строума по сравнению с Эберле в его способности сыграть не только справа, но и в центре. Кроме того, у Джордана совсем не получилось в звене с Макдэвидом, и теперь там обязательно попробуют Райана.

По контракту новичок «Эдмонтона» получает всего $2,5 млн в сравнении с $6 млн Эберле, но у того соглашение рассчитано еще на два сезона, в то время как Строум после ближайшего станет ограниченно свободным агентом.

«Вегас» набирает обороты

Активную деятельность продолжает «Вегас». Генменеджер клуба Джордж Макфи набрал на драфте расширения слишком много защитников, и уже начал «скидывать» их другим клубам в обмен на выборы на драфте.

Вместе с восьмым пиком 2018 года отправился в «Каролина Харрикейнз» обладатель Кубка Стэнли-2015 в составе «Чикаго Блэкхоукс» Тревор ван Римсдайк, а «золотые рыцари» за это будут иметь дополнительный пик второго раунда на ближайшем драфте.

На пятый выбор 2019 года обменял Макфи в «Монреаль» Дэвида Шлемко. «Канадиенз» и так остро нуждались в защитниках, а после потери Алексея Емелина, выбранного «Вегасом» на драфте расширения, эта нужда только усилилась.

Костин в европейском топе

Но обмены обменами, а главным событием ближайшей ночи будет, конечно, драфт молодых талантов. На ярмарку талантов выставились больше 50-ти российских хоккеистов, так что для нас все будет достаточно интересно.

Правда, специалисты считают класс-2017 не очень сильным и явно уступающим драфту прошлого года, когда были выбраны такие люди, как Остон Мэттьюс, Патрик Лайне, Йессе Пулюярви, и классу года 2018.

Впрочем, и здесь есть свои суперталанты. Например, большой интерес представляет первый пик. Еще недавно казалось, что у Нолана Патрика нет конкурентов, но сейчас кажется вполне вероятным, что выбирающий первым «Нью-Джерси Девилз» заберет швейцарского нападающего Нико Хишира, а Патрик достанется «Филадельфии Флайерз».

Тем не менее, в финальном официальном рейтинге североамериканцев от скаутского бюро НХЛ под первым номером значится именно Патрик, а игравший в QMJHL (юниорской лиге Квебека) за «Галифакс» Хишир — второй.

Европейский топ полевых проспектов возглавил форвард московского «Динамо» Клим Костин, отыгравший в минувшем сезоне восемь матчей в КХЛ, а также бывший капитаном юниорской сборной России.

Правда, специалисты прочат форварду выбор только в районе двадцатых номеров первого раунда. Во многом это связано с тем, что непонятно, уедет ли Костин за океан сразу же или останется в России.

Впрочем, вполне возможно, что выбор в пользу Клима сделает имеющая в первом раунде 14-й пик «Тампа-Бэй Лайтнинг», традиционно в последнее время делающая ставку на российских игроков.

Из других российских игроков, выставивших свои кандидатуры на драфт, шанс быть выбранным в первом раунде или хотя бы высоко, имеет разве что другой воспитанник «Динамо» Никита Попугаев, последние годы проведший в «Муз Джо Уорриорз» в WHL.