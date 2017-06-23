Последний удар по Олимпиаде

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СРОКИ

НХЛ не едет на Олимпиаду — теперь этому есть не только официальное подтверждение, но и готовый календарь лиги на следующий сезон. Гэри Бэттмен сотоварищи, как и обещали, не сделают перерыв на Игры, а расписание должно окончательно выбить все надежды из тех оптимистов, кто до сих пор обманывался, что ситуацию можно отыграть.

Поскольку Кубка мира в будущем сезоне (а с учетом нового витка «войны» между лигой и профсоюзом следующего турнира мы, возможно, и в 2020 году не дождемся) не будет, у НХЛ не было необходимости передвигать начало регулярки на десятые числа октября. На этот раз сезон стартует 4 октября четырьмя матчами:

Питтсбург — Сент-Луис.

Виннипег — Торонто.

Эдмонтон — Калгари.

Сан-Хосе — Филадельфия.

Раннее начало — ранний конец. Последние матчи гладкой части сезона будут сыграны 7 апреля. За океаном дата концовки не имеет серьезного значения, зато она играет большую роль при определении составов на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Нехитрые математические вычисления дают понять, что первый раунд Кубка Стэнли закончится больше, чем за неделю до старта ЧМ, а второй раунд — в первые дни форума в Хернинге и Копенгагене. Энхаэловцы на Олимпиаду не едут, поэтому десант из-за океана через год может быть еще обширнее, чем обычно.

КТО С КЕМ СКОЛЬКО ИГРАЕТ?

Поскольку теперь в НХЛ нечетное количество клубов (31), общее число матчей тоже будет нечетным — 1271. Приведем раскладку игр команд внутри своих дивизиона/конференции и против «конкурентов»: она прояснит, откуда берется магическая цифра 82 — постоянное количество встреч регулярного чемпионата с сезона-1995/96, не считая локаутные годы.

1. Восток (Столичный и Атлантический дивизион — по 8 команд).

В конференции: 52 матча, включая 28 внутри дивизиона (по 4 с каждым клубом) и еще 24 внутри своей конференции (по 3 с каждым).

С другой конференцией: 30 матчей (по 2 с каждым).

2. Запад.

А) Центральный дивизион — 7 команд.

В конференции: 50 матчей, включая 26 внутри дивизиона (по 5 с двумя клубами и по 4 с четырьмя) и еще 24 с клубами Тихоокеанского дивизиона (по 3 с каждым).

С другой конференцией: 32 матча (по 2 с каждым).

Б) Тихоокеанский дивизион — 8 команд.

В конференции: 50 матчей, включая 29 внутри дивизиона (по 4 с шестью клубами и по 5 с одним) и еще 21 с клубами Центрального дивизиона (по 3 с каждым).

С другой конференцией: 32 матча (по 2 с каждым).

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ

Тысяча с лишним матчей — очевидно, что рутины и суровых будней в этом всем будет в избытке. Постараемся выделить нерядовые события, заложенные в календарь изначально:

1) 21 и 23 сентября, Шанхай-Пекин, Лос-Анджелес-Ванкувер, выставочные матчи.

НХЛ начинает серьезную борьбу с КХЛ за зрителя. Пока это только предсезонные игры, но нет сомнений, что чем ближе будет Олимпиада в Пекине, тем больше мероприятий под эгидой заокеанской лиги будет заглядывать в Поднебесную.

2) 5 октября. Детройт. «Детройт» — «Миннесота».

Для «Ред Уингз» сезон начнется с дебюта — легендарная «Джо Луис Арена» отжила свой век (принимала игры «Красных Крыльев» с 1979 года), и в строй вступает новый стадион — «Литл Сизерс Арена» (название он получил благодаря пиццерийной франшизе семьи Иличей).

3) 6 октября. Даллас. «Даллас» — «Вегас».

10 октября. Лас-Вегас. «Вегас» — «Аризона».

Другое историческое событие — первый матч вообще и первый домашний матч новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс». Шипачев, Дадонов (?), Нил, Емелин и еще два десятка игроков, которых не успеет обменять Джордж Макфи впервые выйдут на лед (сначала гостевой, а затем и свой) в официальной встрече в свитерах «Золотых рыцарей».

4) 10—11 ноября . Стокгольм. «Колорадо» — «Оттава».

НХЛ с 2011 году не приезжала в Европу на матчи регулярки — а сейчас порадует шведскую столицу сразу двумя местными капитанами, Габриэлем Ландескогом и Эриком Карлссоном.

5) 16 декабря. Оттава. «Оттава» — «Монреаль». Столетняя классика.

1 января. Нью-Йорк. «Баффало» — «Рейнджерс». Зимняя классика.

3 марта. Аннаполис. «Вашингтон» — «Торонто». Стадионная серия.

Не столь важно, к чему приурочены матчи и как они называются, суть одна — хоккей на открытом воздухе. НХЛ плотно взялась за эксплуатацию этой темы (прибыльно как никак) и потому одной «классикой» в сезоне уже не ограничивается.

6) 27—28 января . Тампа-Бэй. Матч всех звезд.