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23 июня 2017, 9:03 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Заместитель комиссионера лиги: Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о выступлении игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане официально закрыт. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Как сообщил ТАСС заместитель комиссионера лиги переговоров по этому вопросу с заинтересованными сторонами у <span class=error>НХЛ</span> больше не было. Увеличить
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В апреле НХЛ объявила, что не отпустит своих хоккеистов на Игры-2018 и не станет ради олимпийского турнира в феврале 2018 года приостанавливать регулярный чемпионат. В середине мая президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что крайним сроком решения вопроса о выступлении игроков НХЛ в Олимпиаде может стать драфт лиги, который пройдет 23—24 июня в Чикаго.

«У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто», — сообщил Дэйли.

НХЛ не смогла договориться с Международным олимпийским комитетом по вопросам распределения прибыли по итогам хоккейного турнира, а также страхования игроков лиги.
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