Заместитель комиссионера лиги: вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт

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В апреле НХЛ объявила, что не отпустит своих хоккеистов на Игры-2018 и не станет ради олимпийского турнира в феврале 2018 года приостанавливать регулярный чемпионат. В середине мая президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что крайним сроком решения вопроса о выступлении игроков НХЛ в Олимпиаде может стать драфт лиги, который пройдет 23—24 июня в Чикаго.

«У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто», — сообщил Дэйли.

НХЛ не смогла договориться с Международным олимпийским комитетом по вопросам распределения прибыли по итогам хоккейного турнира, а также страхования игроков лиги.