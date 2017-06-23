Заместитель комиссионера лиги: Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о выступлении игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане официально закрыт. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.
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В апреле НХЛ объявила, что не отпустит своих хоккеистов на Игры-2018 и не станет ради олимпийского турнира в феврале 2018 года приостанавливать регулярный чемпионат. В середине мая президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что крайним сроком решения вопроса о выступлении игроков НХЛ в Олимпиаде может стать драфт лиги, который пройдет
«У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде. Это дело официально закрыто», — сообщил Дэйли.
НХЛ не смогла договориться с Международным олимпийским комитетом по вопросам распределения прибыли по итогам хоккейного турнира, а также страхования игроков лиги.
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