Типетт покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Аризона»

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«Мы все обсудили с владельцем клуба Эндрю Бэрроуэем и пришли к выводу, что мне лучше уйти. Я наслаждался временем, проведенным в клубе. Желаю клубу всего наилучшего», — сказал Типетт.