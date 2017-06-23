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23 июня 2017, 8:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Типетт покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Аризона»

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дэйв Типетт ушел с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Он руководил командой с 2009 года. Увеличить
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«Мы все обсудили с владельцем клуба Эндрю Бэрроуэем и пришли к выводу, что мне лучше уйти. Я наслаждался временем, проведенным в клубе. Желаю клубу всего наилучшего», — сказал Типетт.

Специалист возглавил «Койотис» в 2009 году. Под его руководством команда трижды выходила в Кубок Стэнли, а в сезоне-2011/12 выиграла Тихоокеанский дивизион. В прошедшем сезоне «Аризона» заняла 12-е место в таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф. В 2010 году Типетт получил «Джек Адамс Эворд», награду лучшему тренеру регулярного чемпионата.

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