Типетт покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Аризона»
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дэйв Типетт ушел с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона». Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ.
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«Мы все обсудили с владельцем клуба Эндрю Бэрроуэем и пришли к выводу, что мне лучше уйти. Я наслаждался временем, проведенным в клубе. Желаю клубу всего наилучшего», — сказал Типетт.
Специалист возглавил «Койотис» в 2009 году. Под его руководством команда трижды выходила в Кубок Стэнли, а в сезоне-2011/12 выиграла Тихоокеанский дивизион. В прошедшем сезоне «Аризона» заняла 12-е место в таблице Западной конференции и не вышла в
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